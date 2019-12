Nikon, sfida a testa alta, molti competitor con la probabile nuova reflex. Siamo in una categoria che assomiglia sempre più al mondo della telefonia, dove si immettono con grandissima frequenza nuovi prodotti, andando però a volte, a generare confusione sull’acquisto.

Nikon D6: la probabile scheda tecnica

Nikon, con questa D6 cerca di sfidare Canon, con la sua famigerata 1DX Mark III, che dovrebbe esser disponibile, se non eventuale smentita o rimandi a febbraio 2020. Questa Nikon D6 sarà l’ultima della serie DSLR, fino prova contraria, con la quale si metterebbe fine alla struttura reflex, per passare a una futura mirrorless.

Il sensore in dotazione dovrebbe essere di 24 Megapixel, che potrebbe un enorme passo in avanti rispetto alla precedente, dove niente mega risoluzione ma si punterà ad qualità di foto nettamente migliorata. L’IBIS ha una nuova calibrazione per cui con questo sistema si punta anche a diminuire l’effetto disturbato nelle immagini, dovuta alla vibrazione.

Nel sistema AF, scompariranno i punti ma verrà anch’esso migliorato nella sua esecuzione all’atto pratico. La memoria è importante e non è mai abbastanza e per questo non mancherà la doppia slot per le schede così i backup saranno ancora più tranquilli e facili. Nel campo video registrerà in 4K con tanto di lezione al RAW.

Nikon D6 non rinuncia al touch per questo il suo display touch screen LCD sarà composto da più di tre milioni di pixel. Il prezzo non viene menzionato, ma sicuramente non sarà propriamente economica. L’innovazione si incomincia a far bollente e promette un fantastico 2020.