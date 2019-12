Gli smartphone ormai convivono con noi nella nostra giornata, ci aiutano a fare qualsiasi cosa, anche a memorizzare i nostri ricordi con delle foto perfette, o a trovare l’amore grazie ai social. C’è un telefono che unisce la bellezza dell’immagine all’uso perfetto con i social: si tratta di Xiaomi Mi 9 Lite, ideale per chi è avvezzo al social Instagram.

Xiaomi Mi 9 Lite: social a 360 gradi

Xiaomi è sempre più sul pezzo, mettendo sul mercato globale, una quantità inarrestabile di telefoni, in base a tutte le funzioni, utilizzo e prezzo. C’è chi preferisce il top di gamma per le foto, chi invece uno smartphone con una batteria mostruosa, altri ancora cercano un’ottima fotocamera che permetta di fare foto perfette da condividere poi su Instragam. In questo caso Xiaomi ha creato uno smartphone ideale per gli instagrammers, ed è proprio Mi 9 Lite.

Mi 9 Lite si presenta già con un comparto fotografico di tutto rispetto: tripla fotocamera con intelligenza artificiale per cui la massima è da 48 Megapixel, e la frontale permette con i suoi 32, dei selfie assolutamente indimenticabili.

Nella sua confezione, dobbiamo ricordare, che ovviamente oltre al telefono, abbiamo l’indispensabile manuale di istruzioni, per chi ancora trova qualche difficoltà nell’uso, il suo alimentatore che permette una carica che arriva quasi al 50% in una sola mezz’oretta e il cavo di ricarica che non è più Micro USB ma ti tipo C. Ah, e anche una cover molto resistente nella colorazione trasparente, che non nega le bellissime iridescenze che questo Mi 9 Lite regala sotto la luce del sole.

Un vetro, degno di nota poiché composto dal Gorilla Glass 5 e un peso veramente risotto, che sfiora i 180 grammi. Per gli amanti della carta di credito o debito virtuale, menzioniamo anche la presenza dell’NFC. Il prezzo di vendita per questo telefono è di 280 Euro.