FaceTime è il servizio di videochiamate riservato solo agli utenti Apple, per questo gratis. Una valida alternative se si vuole risparmiare qualcuna sul credito nel momento in cui magari avete finito i minuti e vi serve una chiamata urgente. Vediamo come installare tale servizio e usarlo.

FaceTime: chiamate e videochiamate gratis tra utenti iOS

FaceTime è l’app di cui possono usufruire tutti gli utenti Apple e permette di effettuare chiamate audio e video tra tutti i device che tra loro sono compatibili. Questa funzione non è propriamente recente, infatti esiste già da nove anni ed ovviamente non è una funzione che esiste nei dispositivi Microsoft e Android.

Non dovete per forza avere lo stesso Device apple per chiamarvi, l’importante è che facciano parte di questa famiglia. Con iOS 12 questa funzionalità è stata ampliata anche al gruppo. Partiamo da una specificazione: non comporta alcun costo, infatti esso è totalmente gratuito.

Per iniziare una chiamate con FaceTime bisogna prima assicurarsi che nelle impostazioni sia attivata tale funzione, nel caso contrario finché la linea indichi la sua abilitazione mendicante il color verde.

Ecco la guida:

Andate su impostazioni del vostro iPhone, e qualsiasi altro device Apple. Cliccate sulla voce FaceTime Abilitate il vostro dispositivo ad una linea wifi o nel caso contrario potete usare anche la connessione dati, che in qual caso verrà consumata Cercate il contatto che è stato precedentemente salvato nella vostra rubrica Cliccate sul contatto e aspettare che questo vi risponda

Quindi tra voi Apple lover, usate maggiormente questa funzione.