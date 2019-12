Vodafone sa essere davvero spettacolare e perfettamente in grado di attirare l’attenzione dei consumatori che, al giorno d’oggi almeno, si trovano in condizione d’uscita da un determinato operatore telefonico, e vorrebbero attivare una SIM dell’azienda in red.

La soluzione corrente, chiamata Special Unlimited, non è però rivolta ad ogni utente sul territorio nazionale, ma risulta essere attivabile in via esclusiva da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (che non sia però Kena Mobile, ho.Mobile, CoopVoce e LycaMobile). La portabilità, sempre obbligatoria in questi casi, richiede il versamento di 12 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; un totale di 22 euro a cui sarà necessario aggiungere anche 7 euro per la prima mensilità dell’offerta (tutti gli altri rinnovi saranno automatici su credito residuo).

Passa a Vodafone: i contenuti della promozione

Al centro della promozione troviamo comunque una infinità di contenuti a disposizione del consumatore finale, in particolar modo annoveriamo 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, con anche minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri e SMS infiniti da inviare ad amici e parenti in Italia.

La navigazione è possibile con velocità 4.5G sotto rete telefonica di Vodafone, la limitazione viene imposta a 600Mbps in download. In parallelo va ricordata la completa assenza di un vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza doversi minimamente preoccupare di eventuali penali da pagare in un secondo momento.