I fan di Pokémon Go sono entusiasti delle ultime novità introdotte nel videogame in occasione delle feste natalizie; come ogni anno, Niantic, introduce degli eventi per ogni festa come per esempio quella di Halloween o quella di Pasqua; il suo scopo, infatti, è non far stancare i players con un gioco monotono e semplice.

Anche per quest’anno, la casa sviluppatrice del videogame rivela le novità introdotte in occasione del Natale; eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Pokémon Go: ecco quali sono gli eventi in occasione delle feste natalizie

Innanzitutto i players hanno la possibilità di incontrare i Pokémon con costumi natalizi, tema natalizio invernale ed eventi esclusivi di ricerca sul campo avatar; quelli più fortunati possono addirittura incontrare Stantler cromatico con le campanelle e Snover cromatico; inoltre il team di sviluppo ha confermato l’esistenza di ricevere ogni giorno un’incubatrice uova monouso ed è possibile aprire, sempre ogni giorno, il doppio dei Pacchi Amicizia.

Dalle ore 22:00 di martedì 17 fino alle ore 22 di martedì 7 Gennaio è possibile partecipare all’evento: Virizon arriva nei raid a cinque stelle; un Pokémon Leggenda di tipo erba e lotta famoso per i suoi movimenti rapidi; è bene, dunque, preparare una valida strategia di lotta prima di incontrarlo.

Dalle ore 22:00 di venerdì 20 Dicembre fino alle ore 22:00 di lunedì 23 Dicembre è possibile partecipare all’evento: Weekend di raid speciali con Lugia e Ho-Oh!; Lugia è un Pokémon di tipo Psico e Volante, mentre Ho-Oh è un Pokémon di tipo Fuoco e Volante; entrambi sono disponibili nel raid nei giorni dell’evento.