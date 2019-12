Una nuova modalità di chat sta per approdare su tutti gli smartphone degli utenti italiani: grazie all’ultima innovazione presentata dal colosso di Mountain View, infatti, le comunicazioni si arricchiranno di un nuovo protocollo denominato RCS. attraverso quest’ultimo, quindi, sarà possibile trasformare i cari vecchi 165 caratteri in degli sms 2.0 o anche soprannominati multimediali. Cosa permetteranno di fare? Scopiamolo subito nel dettaglio.

Chat rinnovate grazie ai nuovi sms multimediali di Google contro WhatsApp: ecco come potranno essere utilizzati

Lo standard RCS ovvero Rich Communication Services ha reso possibile la creazione di una nuova modalità di chat. grazie proprio a quest’ultima, tutti gli utenti potranno iniziare aviere nuovo tipo di sms che permetterà loro di simulare tutte le funzioni già presenti su applicazioni del calibro di WhatsApp. in particolar modo, grazie a questi nuovi messaggi sarà possibile inviare file, documenti, video, foto e persino gif per animare le conversazioni come ormai si è soliti fare.

Per poter utilizzare i nuovi sms, però, tutte le persone interessate saranno tenute a scaricare sul proprio smartphone l’applicazione “Messaggi” di Google. Attualmente questa è disponibile solo per i dispositivi Android, ma senza ombra di dubbio arriverà presto anche per quelli basati su iOS. informiamo, infine, i nostri lettori che al momento la tecnologia non è ancora sfruttabile nel nostro Paese ma alla sua attivazione dovrebbe mancare davvero poco tempo: vi invitiamo di conseguenza ad attendere con calma anche il lascia passare da parte degli operatori nazionali, il quale sarà indispensabile per poter utilizzare questa nuova ed entrante tecnologia.