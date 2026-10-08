Motorola Razr 70 Ultra riceve Android 17 negli USA

Motorola ha avviato il rilascio di Android 17 per Motorola Razr 70 Ultra negli Stati Uniti, dove lo smartphone è commercializzato con il nome di Razr Ultra 2026. Con questa mossa l’ultima versione del sistema operativo di Google approda anche sul top di gamma pieghevole che l’azienda ha lanciato quest’anno, un passaggio atteso da chi ha scelto il modello più ambizioso della famiglia Razr.

Per ora la distribuzione riguarda la variante statunitense del dispositivo. Il pacchetto non è leggerissimo e chi lo riceverà dovrà mettere in conto un download di una certa consistenza, ma le novità in arrivo giustificano ampiamente l’attesa e lo spazio occupato in memoria.

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Cosa porta Android 17 su Razr 70 Ultra

La build in distribuzione pesa 4,17 GB e, stando a quanto riportato nel changelog ufficiale, introduce un nuovo design decisamente più fresco ed espressivo. L’interfaccia punta a ridurre gli elementi di disturbo, così da offrire un colpo d’occhio più pulito e ordinato rispetto al passato. Si tratta di un cambiamento che si nota subito, già dalle prime schermate, e che rende l’uso quotidiano del telefono meno caotico.

Accanto al restyling grafico arriva anche un sistema di gestione delle notifiche più intelligente, pensato per rendere meno invadenti gli avvisi e per organizzarli in modo più sensato. Non è un dettaglio da poco su uno smartphone che si usa spesso anche da chiuso, sfruttando il display esterno per dare un’occhiata rapida a messaggi e promemoria.

Novità importanti anche sul fronte del multitasking. Il nuovo sistema di gestione delle app aperte permette infatti di accedere a più applicazioni in contemporanea, una funzione che su un pieghevole con uno schermo interno generoso trova il suo terreno ideale. A completare il quadro ci sono poi i consueti miglioramenti della sicurezza, immancabili in ogni aggiornamento di questo tipo.

Più fluidità e l’arrivo di Qira AI

Il pacchetto di novità è chiaramente orientato a migliorare l’esperienza d’uso, e lo fa anche grazie a tutte le ottimizzazioni proprie di Android 17. La nuova versione del sistema operativo ha infatti mostrato una maggiore fluidità e una reattività superiore su moltissimi dei dispositivi che hanno già cominciato a riceverla. Su un modello come Motorola Razr 70 Ultra, che si colloca nella fascia più alta del catalogo dell’azienda, questi benefici si traducono in animazioni più morbide e in una risposta più immediata ai comandi.

Ma l’aggiornamento non si ferma qui. Motorola ne approfitta per portare sul suo pieghevole anche Qira AI, l’agente basato sull’intelligenza artificiale dedicato agli smartphone della casa alata. Questo assistente era stato presentato per la prima volta all’inizio del 2026, sul palco del CES 2026, e ora inizia a farsi strada sui dispositivi del marchio insieme alla nuova release di Android.

L’arrivo di Qira AI rappresenta probabilmente l’elemento più distintivo di questo rilascio, perché aggiunge alle novità di Google un tocco proprio di Motorola. Il risultato è un software che unisce i miglioramenti di base del sistema operativo con funzioni pensate su misura per la gamma Razr.

Prezzi e disponibilità in Italia

Per chi fosse interessato all’acquisto, Motorola Razr 70 Ultra si trova attualmente online a prezzi che variano a seconda del rivenditore. L’offerta più conveniente si attesta a 1.284 euro, mentre altre proposte salgono a 1.329 euro e arrivano fino a 1.486 euro.

Le informazioni sulla distribuzione dell’aggiornamento risultano aggiornate al 7 ottobre 2026, e al momento il rilascio di Android 17 riguarda la versione statunitense del dispositivo, venduta oltreoceano come Razr Ultra 2026.

Fonte: TecnoAndroid