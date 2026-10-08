Amazon Alexa Tablet ufficiali, arrivano i nuovi tablet con Android e Alexa+

Amazon cambia approccio al mercato dei tablet con una nuova famiglia che mette insieme hardware premium, Android e Alexa+. La gamma Amazon Alexa Tablet debutta con tre modelli destinati a esigenze differenti, tutti caratterizzati da un design in alluminio, display ad alta risoluzione e accesso completo al Google Play Store.

La nuova serie comprende Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 e Amazon Alexa Tablet 8, con prezzi che partono da 229,99 euro. Accanto ai modelli principali arrivano anche due versioni Amazon Kids, pensate rispettivamente per bambini dai 3 anni e per quelli dai 6 anni in su. Uno degli elementi distintivi della nuova generazione è l’integrazione di Alexa+ direttamente nel sistema. L’assistente può interagire con ciò che viene mostrato sul display, offrendo informazioni contestuali senza richiedere di interrompere l’attività in corso.

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Amazon Alexa Tablet 12 Pro è il modello di punta

Al vertice della gamma c’è Amazon Alexa Tablet 12 Pro, realizzato a partire da un unico blocco di alluminio e caratterizzato da uno spessore di appena 6,5 mm. Il display da 12 pollici utilizza un rapporto 3:2, una densità di 280 PPI e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Amazon propone due varianti dello schermo: una versione standard e il nuovo display Nanomatte, progettato per ridurre i riflessi mantenendo nitidezza e resa cromatica. La tecnologia è sviluppata in collaborazione con Corning e utilizza un’incisione di precisione sul vetro per intervenire sulla riflessione della luce.

Sul piano hardware il tablet utilizza un chip a 8 core realizzato a 4 nm e può arrivare a 16 GB di RAM. Secondo Amazon, la capacità di elaborazione arriva a quasi tre volte quella del precedente tablet più potente dell’azienda, mentre le prestazioni grafiche possono essere fino a nove volte superiori rispetto a qualsiasi tablet Amazon precedente. La dotazione comprende inoltre quattro altoparlanti con Dolby Atmos, Wi-Fi 6E e fino a 16 ore di riproduzione video. Il modello Nanomatte può inoltre essere configurato con una quantità di RAM fino a 16 GB.

Penna e tastiera trasformano il tablet in una postazione di lavoro

Per il modello Pro Amazon ha realizzato anche accessori specifici. La Penna per Alexa Tablet Pro utilizza la tecnologia USI 2.0 e offre 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, rilevamento dell’inclinazione, aggancio magnetico e ricarica wireless. La superficie Nanomatte è stata progettata per offrire una sensazione più vicina alla scrittura su carta, permettendo di prendere appunti, annotare PDF e realizzare schizzi direttamente sul display. La tastiera dedicata si aggancia invece magneticamente al tablet senza richiedere un collegamento Bluetooth. Una volta collegata, permette di utilizzare più finestre contemporaneamente e di gestire attività differenti, dalle email alle applicazioni di comunicazione e agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Alexa+ diventa parte dell’esperienza del tablet

La nuova gamma integra Alexa+ direttamente nell’esperienza software. L’assistente può essere richiamato con la voce oppure attraverso il touch e può fornire risposte, suggerimenti, controllare la smart home e interagire con le attività svolte sul dispositivo. Particolarmente interessante è la funzione Intelligenza su schermo, che consente ad Alexa di analizzare ciò che viene visualizzato sul display quando l’utente lo richiede. È possibile, per esempio, chiedere informazioni su una pagina relativa a un percorso di trekking oppure utilizzare i dati visualizzati per aggiungere appuntamenti al calendario.

La funzione è disattivata per impostazione predefinita e richiede un’attivazione esplicita. Quando Alexa può vedere il contenuto dello schermo, compare inoltre un indicatore visivo blu. Amazon prevede anche l’arrivo delle sessioni live, attraverso le quali sarà possibile avviare una conversazione continua e a mani libere con Alexa+.

Kindle entra nella nuova esperienza tablet

Amazon ha portato sui nuovi dispositivi anche alcune delle caratteristiche associate all’esperienza Kindle. Aprendo un libro nell’app dedicata è possibile attivare un ambiente di lettura nel quale le notifiche vengono silenziate e la luce blu viene ridotta. La modalità può arrivare fino a 20 ore di autonomia e mette a disposizione tre temi differenti, dalla resa più calda fino alla scala di grigi. Sul modello Nanomatte, la superficie antiriflesso punta inoltre a migliorare la leggibilità. Kindle e Audible vengono riuniti nello stesso spazio, mentre per la prima volta sui tablet Amazon arrivano anche gli strumenti di annotazione di Kindle Scribe. Con la penna dedicata è possibile evidenziare, sottolineare e aggiungere note direttamente alle pagine, mantenendo le annotazioni sincronizzate sui dispositivi Kindle compatibili.

Amazon Alexa Tablet 11 e Tablet 8

La gamma non si ferma al modello Pro. Amazon Alexa Tablet 11 utilizza un display da 11 pollici con risoluzione 2.5K, 276 PPI e refresh rate di 90 Hz. Il formato 16:10 è pensato per attività come streaming, gaming, lettura e navigazione. Il dispositivo dispone di un processore a 8 core, 8 GB di RAM, due altoparlanti Dolby Atmos e un’autonomia dichiarata fino a 15 ore di riproduzione video. Le colorazioni disponibili sono grafite, ametista e verde matcha. Più compatto è Amazon Alexa Tablet 8, che porta la diagonale a 8,7 pollici e il peso a soli 329 grammi. Lo spessore è di 7,95 mm e il formato è pensato per essere utilizzato anche con una sola mano. Il tablet integra un processore a 8 core, Wi-Fi 6 e offre fino a 14 ore di riproduzione video. Le colorazioni sono grafite, rosa antico e turchese.

Arrivano anche i nuovi Amazon Kids Tablet

Per la prima volta in Italia Amazon porta nella nuova gamma anche i tablet Amazon Kids, disponibili nei formati da 8,7 e 11 pollici. Sono previste versioni specifiche per bambini in età prescolare, dai 3 anni, e per quelli dai 6 anni in su. Ogni dispositivo include una custodia resistente e un anno di abbonamento a Kids+, con applicazioni, giochi, video e libri selezionati in base all’età. Per i più piccoli sono disponibili custodie morbide con bumper e fantasie ispirate a franchise come Paw Patrol e Barbie. I bambini più grandi possono invece utilizzare una custodia rigida con supporto integrato. La nuova Parent Dashboard permette inoltre ai genitori di ricevere aggiornamenti settimanali sulle attività attraverso cui i figli stanno esplorando e imparando.

Prezzi e disponibilità in Italia

Amazon Alexa Tablet 12 Pro parte da 499,99 euro, mentre la versione Nanomatte parte da 559,99 euro nella configurazione grafite con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Amazon Alexa Tablet 11 parte da 329,99 euro, con 8 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. Amazon Alexa Tablet 8 parte invece da 229,99 euro, con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio.

Per il modello Pro sono disponibili anche la tastiera a 139,99 euro e la penna a 84,99 euro. Il productivity bundle, che comprende tablet, tastiera e penna, parte da 649 euro.

Tutti e tre i nuovi Amazon Alexa Tablet e i nuovi Amazon Kids Tablet saranno disponibili per l’acquisto dal 19 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid