Netflix su Android Auto: Velvet Launcher apre Chrome in auto

Fino a oggi guardare Netflix su Android Auto era una di quelle cose che molti avrebbero voluto fare senza trovare una strada davvero praticabile. Adesso però un nuovo progetto prova a colmare questa mancanza. Si chiama Velvet Launcher ed è un’app pensata proprio per la piattaforma che Google dedica alle automobili, con un’idea piuttosto curiosa alla base: aprire direttamente sullo schermo della vettura un browser in grado di accedere anche al noto servizio di streaming.

Per capire perché la novità abbia attirato attenzione bisogna guardare a cosa offre oggi l’ecosistema. Chi vuole riprodurre contenuti video su Android Auto ha già qualche alternativa a disposizione e tra queste spicca Xtream Player, probabilmente la soluzione più apprezzata dagli utenti. L’app ha ricevuto di recente il supporto a Plex Live TV e ha corretto alcuni problemi legati alla riproduzione dei filmati di YouTube. Insomma è uno strumento maturo e in continua evoluzione, eppure c’è un limite che nemmeno lei riesce a superare. Le serie e i film di Netflix restano fuori dalla portata, e proprio lì si apre lo spazio che il nuovo arrivato vorrebbe occupare.

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Come funziona Velvet Launcher su Android Auto

Lo sviluppatore ha annunciato ufficialmente la pubblicazione di Velvet Launcher spiegando in modo abbastanza semplice il suo principio di funzionamento. L’applicazione avvia un browser all’interno dell’interfaccia di Android Auto, quindi non si tratta di un lettore dedicato a un singolo servizio ma di una vera e propria finestra sul web. E non è un navigatore qualsiasi. Secondo quanto dichiarato dall’autore del progetto si tratta di una versione speciale di Chrome che si comporta in maniera simile a quella pensata per computer.

Il dettaglio non è secondario. Avere a disposizione un’esperienza vicina alla versione desktop significa poter consultare i siti così come appaiono su un normale PC, senza le limitazioni tipiche delle pagine ridotte. È proprio questa impostazione a rendere possibile l’accesso a piattaforme che altrimenti non troverebbero posto sul display dell’auto.

Netflix e gli altri contenuti attraverso il browser

Il punto centrale dell’intera operazione sta tutto qui. Passando dal browser integrato in Velvet Launcher diventa possibile raggiungere Netflix e anche altri servizi multimediali, aggirando di fatto l’assenza di un’app ufficiale compatibile con il sistema di bordo. In pratica la via scelta non è quella di costruire un lettore dedicato ma di sfruttare il web come porta d’ingresso, lasciando che sia Chrome a fare il lavoro pesante.

È un approccio diverso rispetto a quello di Xtream Player, che punta su funzioni specifiche come il supporto a Plex Live TV e la riproduzione di YouTube. Velvet Launcher sceglie invece una strada più generica e flessibile, perché tutto ciò che si apre in un browser simile a quello da scrivania può teoricamente finire sullo schermo dell’abitacolo. Lo sviluppatore lo dice chiaramente, l’app può essere utilizzata per riprodurre i contenuti di Netflix su Android Auto.

Fonte: TecnoAndroid