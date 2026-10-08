Il fungo chitridio del Rospo di Yosemite non si ferma in inverno

I giovani rospi di Yosemite riescono a superare l’inverno, ma quando tornano in superficie spesso portano con sé un nemico invisibile e letale. Si tratta di un fungo chitridio, un patogeno che vive e si diffonde nell’acqua e che, a quanto emerge, continua a prosperare proprio mentre gli anfibi restano nascosti sottoterra durante i mesi freddi. Un dettaglio che sembra tecnico ma che potrebbe cambiare parecchio il modo in cui si pensa alla tutela di questa specie minacciata.

Per molto tempo l’idea di fondo era piuttosto intuitiva. Durante l’inverno gli animali si riparano, rallentano e in qualche modo si mettono al sicuro. Il freddo, si pensava, avrebbe potuto frenare anche le minacce. Invece la situazione appare diversa, perché il fungo non sembra affatto andare in pausa. Anzi, è proprio in quella fase di riposo che trova le condizioni per fiorire, e i giovani esemplari lo ritrovano addosso al momento del risveglio.

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Un patogeno che non va in letargo

Il punto chiave sta tutto nella natura di questo microrganismo. Il chitridio è un patogeno legato all’acqua, e per gli anfibi rappresenta un pericolo serio. Il fatto che riesca a proliferare mentre i rospi sono rifugiati sotto la superficie del terreno ribalta una prospettiva abbastanza consolidata. Non è la stagione calda, con l’attività in superficie e gli spostamenti, l’unico momento critico. Anche il periodo trascorso al riparo nasconde un rischio concreto.

C’è poi un aspetto che colpisce in modo particolare. A uscire indenni dall’inverno, almeno in apparenza, sono proprio i rospi giovani. Sopravvivono alla stagione più dura, superano il freddo e la lunga immobilità, ma emergono già infettati da un fungo potenzialmente mortale. In pratica la sopravvivenza invernale non coincide con la salvezza, e quello che sembra un successo può trasformarsi rapidamente in una condanna.

Per una popolazione già fragile questo meccanismo pesa parecchio. Ogni nuova generazione è fondamentale per il futuro della specie, e se i più piccoli tornano alla vita attiva portando con sé l’infezione, il rischio di perdite si sposta in un momento del ciclo vitale che finora riceveva meno attenzione.

Cosa cambia per la conservazione del rospo di Yosemite

La scoperta ha ricadute pratiche molto chiare. Chi lavora alla conservazione del rospo di Yosemite potrebbe dover ripensare le strategie di protezione adottate finora. Se il fungo prospera durante la fase sotterranea, concentrare gli sforzi soltanto sui mesi in cui gli animali sono visibili e attivi rischia di lasciare scoperta una parte importante del problema.

Capire quando e dove il patogeno guadagna terreno significa avere uno strumento in più per intervenire nel momento giusto. Il periodo invernale, finora considerato una specie di tregua, entra così a pieno titolo tra le fasi da tenere sotto osservazione. E l’attenzione si sposta in modo naturale sui giovani esemplari, quelli che dopo aver superato il freddo si ritrovano a fare i conti con l’infezione appena rientrati in superficie.

Fonte: TecnoAndroid