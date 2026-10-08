Surface Laptop Ultra ufficiale: prezzo più basso del previsto

Microsoft ha finalmente comunicato prezzi e disponibilità del Surface Laptop Ultra, il portatile più ambizioso della sua gamma, durante l’evento Surface organizzato negli Stati Uniti. La notizia era nell’aria da giorni e adesso è ufficiale. Il cuore del dispositivo è la piattaforma NVIDIA RTX Spark, che mette insieme un processore con architettura ARM sviluppato da MediaTek e una GPU realizzata direttamente da NVIDIA. Si tratta di una combinazione piuttosto insolita nel mondo dei notebook Windows, ed è proprio questo il motivo per cui il progetto aveva attirato così tanta attenzione fin dal primo momento.

Va detto subito che il debutto commerciale, almeno per ora, riguarda soltanto il mercato americano. I preordini sono stati aperti nello stesso giorno dell’annuncio mentre le prime consegne partiranno il 16 ottobre. Chi segue la vicenda dall’Italia dovrà quindi aspettare ancora prima di vedere Surface Laptop Ultra sugli scaffali di casa nostra.

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Il prezzo di Surface Laptop Ultra e le attese della vigilia

Il nodo principale era ovviamente il prezzo, e sul tema le indiscrezioni delle scorse settimane avevano creato parecchia apprensione. Alla fine Microsoft ha fissato il listino a partire da EUR 2.325, che al cambio attuale corrispondono a circa 2.200 euro. Si parla quindi di un costo d’ingresso per la configurazione di base, con le versioni più ricche che saliranno di conseguenza. Oggettivamente la cifra è più contenuta rispetto a quanto si temeva alla vigilia, e questo è già un piccolo sollievo per chi aveva messo gli occhi sul nuovo Surface.

Detto questo, nessuno può definirlo un portatile economico. Il Surface Laptop Ultra resta un prodotto con un posizionamento molto alto, destinato a un pubblico disposto a spendere parecchio pur di avere tra le mani la nuova piattaforma di NVIDIA in un formato portatile. Il confronto con le aspettative gioca a suo favore ma la somma da sborsare rimane decisamente importante, e questo è un aspetto che peserà nelle scelte di molti potenziali acquirenti.

Display miniLED e una porta USB C magnetica tutta nuova

Il laptop non è una sorpresa assoluta, perché era già stato presentato a giugno e a questo punto la sua scheda tecnica è abbastanza conosciuta. Tra gli elementi chiave spicca il display miniLED da 15 pollici, accompagnato da un trackpad con feedback aptico e da tre porte USB C. Una dotazione che punta tutto su qualità visiva e precisione nell’utilizzo quotidiano, in linea con la fascia di prezzo in cui il dispositivo si colloca.

Proprio tra quelle tre porte si nasconde il dettaglio più curioso, quello che gli osservatori più attenti avevano notato fin dalla prima presentazione. Una delle connessioni integra infatti un sistema di sgancio magnetico, e Microsoft la descrive come la prima porta USB C di questo tipo mai montata su un laptop. Un primato che l’azienda tiene evidentemente a sottolineare.

Il funzionamento ricorda da vicino il MagSafe di Apple e anche il vecchio Surface Connect sviluppato in passato dalla stessa Microsoft. Durante l’utilizzo il cavo rimane saldamente collegato al portatile, ma se qualcuno ci inciampa o lo tira con forza si stacca rapidamente invece di trascinare con sé tutto il computer. In questo modo si evitano cadute e danni potenzialmente dolorosissimi, soprattutto per il portafogli di chi ha appena speso una cifra del genere per il nuovo Surface Laptop Ultra.

Fonte: TecnoAndroid