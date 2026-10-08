Gemini su Android e iOS: arriva Mappa, lo slash diventa @

Google sta distribuendo un aggiornamento dell’app Gemini su Android e iOS che porta con sé due novità ben distinte. La prima è già disponibile per tutti, mentre la seconda è ancora in fase di rilascio graduale. Non si tratta di una rivoluzione, eppure entrambe modificano in modo piuttosto evidente il modo di interagire con l’assistente di Big G, rendendo alcune operazioni quotidiane più rapide e meno macchinose.

Lo strumento Mappa entra nell’app Gemini

La novità più immediata si chiama strumento Mappa e trova posto nel carosello orizzontale in basso nell’applicazione mobile, accanto alle altre opzioni già presenti come Foto, Drive e Notebook. Va precisato che la funzione è pensata solo per smartphone e non compare nella versione web di Gemini. Basta un tocco per aprire una mappa live centrata sulla posizione attuale dell’utente, con un’area circolare di messa a fuoco che delimita la zona su cui concentrare la richiesta.

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Da qui è possibile muoversi liberamente, ingrandire o rimpicciolire la visuale oppure cercare qualsiasi altra località grazie all’icona della lente collocata in alto a destra. Una volta individuata la zona che interessa, si preme il pulsante “Esplora quest’area” e il riferimento geografico viene inserito in automatico nel campo del prompt, pronto per essere completato con la domanda vera e propria. Il vantaggio pratico è abbastanza chiaro: chi vuole chiedere all’assistente consigli su ristoranti o attrazioni in un quartiere preciso non deve più digitare l’indirizzo a mano, perché la posizione è già lì, agganciata alla conversazione.

Addio alla barra obliqua, adesso tocca alla chiocciola

Il secondo cambiamento riguarda invece il modo in cui si richiamano le funzioni di Gemini. Fino a poco tempo fa digitare uno slash (/) nel campo di testo apriva un menu dedicato alle cosiddette skill, cioè le capacità specifiche dell’assistente. Con l’ultima versione dell’app la barra obliqua lascia spazio alla chiocciola (@), lo stesso simbolo già impiegato per le “Connected Apps”, che a breve cambieranno nome in Connectors.

Il messaggio che compare quando si digita ancora il vecchio simbolo non lascia spazio a dubbi: “/ è ora @. Accedi alle tue skill, connettori e altro da un unico posto.” Il pannello che si apre risulta leggermente più ampio rispetto al passato, con le skill posizionate in cima e un collegamento rapido per crearne di nuove senza dover passare da altri menu.

Le skill al posto dei Gem

Per capire il senso di questa scelta bisogna fare un piccolo passo indietro. Google ha annunciato di recente che le skill andranno a sostituire i Gem e che proprio la barra obliqua sarebbe diventata la scorciatoia per attivarle. Il passaggio al simbolo @ arriva quindi a pochi giorni di distanza da quell’annuncio e riunisce sotto un unico punto di accesso sia le skill sia le app collegate, che finora vivevano in spazi separati all’interno dell’interfaccia.

Sul fronte della disponibilità le due funzioni seguono tempi diversi. La sostituzione dello slash con la chiocciola non ha ancora raggiunto tutti gli utenti di Gemini, ma dovrebbe farlo a breve, mentre lo strumento Mappa risulta già distribuito in modo ampio su Android e iOS.

Fonte: TecnoAndroid