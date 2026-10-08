HONOR Magic V6 al minimo storico su Amazon, il pieghevole da 4 mm

Il prezzo di HONOR Magic V6 ha toccato il suo minimo storico su Amazon, con uno sconto che supera i 950 euro rispetto al listino ufficiale. Appena tre mesi fa il pieghevole debuttava sul mercato italiano a una cifra che sfiorava i 2.300 euro, presentandosi come il foldable più sottile mai realizzato. Oggi quel cartellino appare decisamente lontano e la riduzione attuale va ben oltre quanto visto nelle settimane precedenti. Per chi segue da vicino l’andamento dei pieghevoli di fascia alta si tratta di un movimento di prezzo che merita attenzione, anche perché la scheda tecnica resta tra le più complete oggi disponibili su un dispositivo di questo tipo. Il prezzo è di 1484,99 euro su Amazon.

Uno spessore da record senza rinunciare alla robustezza

Il vero biglietto da visita di Magic V6 è lo spessore. Da aperto misura appena 4 millimetri, mentre da chiuso si ferma a 8,75 millimetri, lo stesso valore di iPhone 17 Pro Max ma in formato libro. Ottenere una simile sottigliezza senza sacrificare la solidità non è affatto scontato, e qui entra in gioco la cerniera HONOR Super Steel Hinge, con una resistenza alla trazione di 2.800 MPa e una certificazione per 500.000 cicli di apertura. A completare il quadro c’è la protezione IP68/IP69, una rarità assoluta nel panorama dei pieghevoli, che permette al telefono di sopportare perfino getti d’acqua ad alta pressione.

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Anche sotto la scocca il dispositivo non si risparmia. Magic V6 è infatti il primo foldable a montare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.1. I due display OLED LTPO 2.0 misurano rispettivamente 6,52 e 7,95 pollici, raggiungono picchi di luminosità fino a 6.000 nit e offrono una frequenza di aggiornamento variabile che arriva a 120 Hz.

Il comparto fotografico si affida a un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, a un teleobiettivo periscopico da 64 MP con zoom ottico 3x e a un ultragrandangolare sempre da 50 MP. L’autonomia è affidata a una batteria al silicio carbonio da 6.660 mAh, che supporta la ricarica cablata da 80 W e quella wireless da 66 W. Sul fronte software il pieghevole gira con MagicOS 10 basata su Android 16 e può contare su sette anni di major upgrade garantiti, un supporto piuttosto lungo che tutela l’acquisto nel tempo.

Quanto si risparmia davvero sul pieghevole di HONOR

Veniamo ai numeri dell’offerta. Su Amazon il prezzo di HONOR Magic V6 scende da 1.999,90 euro a 1484,99 euro. Se il confronto si fa invece con il listino di lancio, fissato a 2.299 euro, la differenza supera i 950 euro. Si tratta del valore più basso mai registrato per la configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria nella colorazione Black, proposta a tempo limitato.

Per chi aspettava il momento giusto per avvicinarsi al mondo dei pieghevoli senza scendere a compromessi sull’hardware, il prezzo attuale rappresenta un’occasione concreta. Lo stesso importo di 1.320,90 euro vale anche per la versione Gold, mentre le altre due colorazioni disponibili restano su cifre più alte.

Fonte: TecnoAndroid