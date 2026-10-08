Android Auto, Magic Cue di Gemini nel codice: ma c’è un limite

Su Android Auto potrebbe presto arrivare una delle funzioni più curiose dei telefoni di Google, quella che anticipa le esigenze dell’utente invece di aspettare una richiesta. Nel codice delle ultime versioni dell’app sono comparsi riferimenti espliciti a Magic Cue e Proactive Assistance, segno che Gemini si prepara a offrire suggerimenti proattivi anche durante la guida. Con un limite però piuttosto importante, perché non tutti gli automobilisti potranno approfittarne.

Chi possiede un Pixel recente conosce già bene questo meccanismo, che sembra quasi funzionare per magia. Si tratta di un suggerimento contestuale che compare sullo schermo prima ancora che venga cercato qualcosa, e il nome cambia a seconda del modello: su Pixel 10 si chiama Magic Cue, mentre su Pixel 11 prende il nome di Proactive Assistance. La sostanza però è la stessa, e ora l’idea è portarla anche sul cruscotto.

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Cosa è emerso dal codice di Android Auto

Le tracce sono saltate fuori analizzando le versioni più aggiornate dell’applicazione, cioè la 17.9 beta e la 17.8 stabile. Al loro interno ci sono stringhe di codice che citano chiaramente sia Magic Cue sia Proactive Assistance, accompagnate da descrizioni come “Gemini può mostrarti suggerimenti personalizzati che ti fanno risparmiare tempo”. Non solo, perché compare anche un’opzione pensata per gestire le relative impostazioni direttamente dall’auto, senza dover passare dal telefono.

Per capire come funziona la Proactive Assistance basta pensare a qualche situazione molto comune. Arriva un messaggio che contiene il nome di un ristorante e il telefono mostra in automatico la scheda di Google Maps di quel locale. Oppure c’è un volo in arrivo e le informazioni utili appaiono direttamente all’interno di una conversazione su Google Messaggi. Lo stesso principio vale per i conflitti nel calendario e per altri scenari quotidiani, il tutto senza che l’utente abbia fatto alcuna ricerca. Trasferito in macchina, un sistema del genere potrebbe ridurre parecchio le interazioni manuali con lo schermo.

Che l’assistente contestuale fosse destinato all’abitacolo non è del tutto una novità. Google aveva già annunciato a maggio 2026 che Magic Cue sarebbe arrivata su Android Auto, ma da quel momento non sono più circolati aggiornamenti ufficiali sulle tempistiche. Un silenzio che aveva lasciato in sospeso parecchi utenti interessati alla funzione.

Le nuove stringhe individuate nel codice cambiano un po’ il quadro. Indicano infatti che lo sviluppo procede e che il lancio potrebbe non essere poi così lontano, anche se l’azienda non ha ancora comunicato nulla di preciso sul calendario di distribuzione delle novità legate a Gemini.

Funzione riservata ai possessori di Pixel

Il vero nodo riguarda la compatibilità. Oggi la Proactive Assistance è un’esclusiva dei Pixel e tutto lascia pensare che anche la versione dedicata ad Android Auto seguirà la stessa strada, funzionando soltanto quando all’auto è collegato uno smartphone di Google. Chi utilizza il sistema con un telefono di un altro produttore, quindi, con buona probabilità resterà escluso da questi suggerimenti automatici.

Sul fronte delle tempistiche non ci sono ancora certezze. Al momento non è chiaro quando la funzione verrà rilasciata ufficialmente su Android Auto.

Fonte: TecnoAndroid