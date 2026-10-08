Grok Bot ora usa Claude Opus 5.5, il modello rivale di Anthropic

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Grok Bot, l’agente autonomo sviluppato da SpaceXAI, può ora contare su Claude Opus 5.5 di Anthropic, uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati in circolazione e, cosa non da poco, firmato da un concorrente diretto. Si tratta di un aggiornamento interessante e per molti versi inatteso, che arriva in una fase in cui il settore sta cambiando pelle piuttosto in fretta.

Gli assistenti AI tradizionali, quelli a cui si pone una domanda per ottenere una risposta, stanno infatti lasciando spazio agli agenti autonomi. Sono sistemi capaci di portare a termine operazioni che normalmente richiederebbero l’intervento diretto dell’utente, come un compito composto da più fasi o l’interazione con servizi online. È proprio in questo filone che si inserisce Grok Bot, una delle soluzioni in maggiore crescita in questo ambito.

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Perché Musk ha scelto un modello rivale

La decisione è senza dubbio curiosa. Dietro SpaceXAI c’è Elon Musk, che da tempo investe energie e risorse nello sviluppo dei propri modelli Grok. Viene quindi spontaneo chiedersi per quale motivo un’azienda con una tecnologia proprietaria abbia deciso di aprire le porte a un sistema esterno, per giunta realizzato da una società concorrente come Anthropic.

La spiegazione più plausibile sembra essere di natura pragmatica. L’idea di fondo è usare lo strumento più adatto a svolgere un determinato lavoro, a prescindere da chi lo abbia costruito. Un approccio che mette in secondo piano l’appartenenza aziendale e punta tutto sul risultato. Se per certe attività Claude Opus 5.5 si dimostra più efficace, allora tanto vale sfruttarlo all’interno di Grok Bot invece di affidarsi esclusivamente alle soluzioni fatte in casa.

Non è un dettaglio trascurabile, perché nel mondo dell’intelligenza artificiale la competizione tra i grandi nomi è particolarmente accesa e ogni società tende a valorizzare il proprio modello. Vedere un prodotto legato a Musk appoggiarsi a una tecnologia sviluppata altrove fa capire quanto, almeno in questo caso, la priorità sia l’efficacia concreta del servizio.

Vale la pena ricordare che Grok Bot non è un semplice chatbot. È stato progettato per operare all’interno di un proprio ambiente informatico, nel quale può interagire con applicazioni e servizi online in modo diretto. Questo gli permette di occuparsi di attività articolate, mantenere il contesto delle conversazioni e chiedere l’approvazione dell’utente nei momenti in cui serve una conferma prima di procedere.

Fonte: TecnoAndroid