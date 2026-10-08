BMW iX4, il SUV coupé Neue Klasse con fino a 689 km di autonomia

Con BMW iX4 la casa bavarese aggiunge un nuovo tassello alla propria strategia elettrica e lo fa con un SUV dalla silhouette coupé capace di percorrere fino a circa 689 km con una ricarica, l’equivalente delle 428 miglia indicate. Numeri del genere non arrivano per caso. Mentre buona parte dell’industria automobilistica osserva quasi impotente i costruttori cinesi conquistare un cliente dopo l’altro, BMW continua a proporre auto elettriche costruite con grande cura, ricche di tecnologia e convincenti sia nella qualità di guida sia nel prezzo.

Il nuovo modello nasce come interpretazione più sportiva di iX3, con cui condivide l’impostazione generale ma da cui si distingue per una carrozzeria dal profilo spiovente, tipico delle coupé. Una ricetta che il marchio conosce bene e che stavolta viene applicata a una vettura completamente a batteria, pensata per chi cerca qualcosa di più dinamico rispetto alla sorella dalle forme più tradizionali.

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BMW iX: il terzo modello costruito sulla Neue Klasse

La parte più interessante riguarda però ciò che sta sotto la carrozzeria. iX4 è infatti il terzo veicolo a debuttare sulla piattaforma Neue Klasse, la base di nuova generazione su cui BMW sta costruendo il proprio futuro a zero emissioni. Prima di lui erano arrivati iX3 e i3, due modelli che hanno aperto la strada a questa architettura e che ora trovano un compagno dal carattere decisamente più grintoso.

Avere tre vetture sulla stessa piattaforma significa per il costruttore tedesco poter contare su una famiglia coerente, in cui ogni modello si rivolge a un pubblico diverso pur condividendo le stesse fondamenta tecniche. Il SUV coupé completa così un’offerta che oggi spazia dalla berlina al SUV classico fino a questa variante dal taglio più sportivo. Ed è proprio questa gamma che il gruppo bavarese considera il proprio baluardo contro la concorrenza sempre più aggressiva proveniente dalla Cina.

L’autonomia di circa 689 km rappresenta uno dei punti di forza su cui il marchio punta con decisione. Si tratta di un valore che colloca il nuovo SUV elettrico tra le proposte più interessanti per chi teme di restare a secco durante i lunghi viaggi, un timore che ancora oggi frena molti automobilisti nel passaggio all’elettrico.

Le versioni e i tempi di arrivo di BMW iX4

Sul fronte del lancio, la tabella di marcia è già stata definita. La prima versione a raggiungere il mercato sarà iX4 50 xDrive, attesa per marzo 2027. Si tratta della variante d’ingresso nella gamma, quella destinata ad aprire la commercializzazione del nuovo modello e a farlo conoscere al pubblico.

Più avanti nel corso dello stesso anno arriverà anche iX4 M60 xDrive, una declinazione dalle prestazioni ancora più elevate pensata per chi desidera spingersi oltre. La sigla M richiama direttamente la tradizione sportiva della casa di Monaco e lascia intendere un’impostazione orientata al piacere di guida, in linea con lo spirito più dinamico che caratterizza l’intero progetto iX4.

La scelta di scaglionare le uscite permette al costruttore di presentare prima la versione più accessibile e solo in un secondo momento quella più potente, seguendo uno schema già visto in passato con altri modelli del marchio. In entrambi i casi la trazione integrale xDrive è parte della dotazione, come suggerisce la denominazione stessa delle due varianti.

Con questo nuovo SUV coupé, BMW conferma di voler rispondere all’avanzata dei marchi cinesi puntando su tecnologia, qualità costruttiva e un rapporto convincente tra prezzo e contenuti. iX4 si affianca così a iX3 e i3 come terzo esponente della nuova generazione Neue Klasse, con il debutto della versione 50 xDrive fissato a marzo 2027 e quello della più prestazionale M60 xDrive previsto entro la fine dello stesso anno.

Fonte: TecnoAndroid