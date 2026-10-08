Apple Arcade, cinque nuovi giochi: arriva anche Terraria+

Apple Arcade si arricchisce di cinque nuovi giochi, e tra le aggiunte di questo aggiornamento spicca un nome che molti appassionati conoscono bene: Terraria+. Il servizio in abbonamento di Apple continua così ad ampliare il proprio catalogo con una nuova infornata di titoli, pensata per offrire agli iscritti qualcosa di diverso da provare.

L’aggiornamento non punta su un singolo gioco ma su un piccolo gruppo di novità che vanno ad aggiungersi alla libreria già disponibile. Cinque titoli in un colpo solo rappresentano un rinnovo concreto per la piattaforma, che negli anni ha fatto proprio dell’arrivo periodico di nuovi contenuti uno dei suoi punti di forza. Per gli abbonati significa avere a disposizione altre opzioni senza costi aggiuntivi rispetto alla quota già pagata per accedere al servizio.

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Terraria+ è il titolo di punta dell’aggiornamento

Tra le cinque new entry, quella che attira subito l’attenzione è senza dubbio Terraria+. Si tratta del nome più riconoscibile di questa tornata e quello che con ogni probabilità farà da traino all’intero pacchetto di novità. La sua presenza nel catalogo di Apple Arcade è il dettaglio che più di tutti caratterizza l’aggiornamento, tanto da essere stato messo in evidenza rispetto agli altri titoli in arrivo.

L’arrivo di un gioco così noto all’interno del servizio è il tipo di aggiunta che può spingere anche chi usa la piattaforma con meno regolarità a tornare a dare un’occhiata alla libreria. Un titolo con una base di giocatori già affezionata ha infatti un peso diverso rispetto a una proposta del tutto sconosciuta, e diventa facilmente il motivo principale per esplorare le novità del mese.

Un catalogo che continua a crescere

Con questi cinque nuovi giochi, Apple prosegue nella strategia di aggiornare il servizio con una certa costanza. Il catalogo di Apple Arcade si allarga ancora e offre agli iscritti nuove alternative da scaricare e provare sui propri dispositivi, accanto ai titoli già presenti nella raccolta.

Le nuove aggiunte sono disponibili per chi ha un abbonamento attivo al servizio, che consente di accedere all’intera libreria senza dover acquistare i singoli giochi. Il pacchetto di questo aggiornamento comprende cinque titoli in tutto e porta con sé, come proposta più conosciuta, proprio Terraria+.

Fonte: TecnoAndroid