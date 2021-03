Instagram ha rilasciato nuovi dettagli su una serie di modifiche intese a proteggere i giovani utenti sulla piattaforma, inclusi gli adolescenti e coloro che potrebbero essere più giovani. Tra le modifiche c’è una nuova limitazione che impedirà ad adulti casuali di inviare messaggi diretti ad account appartenenti ad adolescenti. Sará richiesto all’adolescente di “seguire” l’adulto per rimuovere la restrizione e ricevere i messaggi.

In generale, gli utenti di Instagram hanno 13 anni o più, tuttavia, il requisito di età minima non impedisce ai bambini più piccoli di mentire sulla loro età. L’azienda mira a proteggere questi giovani utenti, e per questo ha impostato una nuova restrizione per i messaggi tra account adulti e adolescenti.

Instagram ha rilasciato nuove restrizioni per i messaggi privati

Un adolescente di età inferiore ai 18 anni riceverà solo messaggi diretti dagli adulti che seguono; I messaggi diretti di altri adulti casuali che non seguono verranno bloccati completamente per proteggerli da messaggi potenzialmente dannosi o predatori. L’adulto che tenta di inviare un messaggio a un adolescente che non lo segue vedrà un avviso che gli informa che l’invio di un DM “non è un’opzione”.

La funzione si basa sull’apprendimento automatico per prevedere l’età di un utente, rimuovendo il limite derivante dall’utilizzo dell’età immessa dall’utente durante la creazione dell’account. Instagram spiega che verificare l’età di un utente online è complicato, ma le sue tecniche di intelligenza artificiale e apprendimento automatico aiuteranno ad affrontare la questione.

Inoltre, Instagram afferma che inizierà a mostrare agli adolescenti suggerimenti sulla sicurezza che consigliano loro di essere cauti nei confronti degli adulti che seguono. Questi avvisi verranno visualizzati se il sistema rileva che l’account per adulti ha “esibito comportamenti potenzialmente sospetti” nei messaggi privati. Instagram incoraggia anche gli adolescenti a rendere privati ​​i loro account per una maggiore sicurezza.