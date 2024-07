L’operatore telefonico italiano Vodafone continua a stupire i suoi ex clienti con tantissime proposte di rilievo. Anche in questa metà del mese di luglio, infatti, l’operatore ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di una delle offerte di rete mobile più apprezzate dell’ultimo periodo. Anche in questo caso, ci stiamo riferendo alla favolosa offerta denominata Vodafone Silver. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Vodafone, ex clienti tentati dalla super offerta mobile Vodafone Silver

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di tentare nuovamente i suoi ex clienti con l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, anche questa volta ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Questa volta, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta nella sua versione da 6,99 euro al mese.

Nello specifico, gli utenti potranno sfruttare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri. Anche per questo mese, poi, l’offerta includerà fino a 300 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, fra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. Ricordiamo che sono anche inclusi 100 minuti di chiamate verso altre destinazioni straniere.

A quanto pare, l’operatore ha anche deciso di offrire il prezzo bloccato per ben 24 mesi. Questo sarà possibile per tutti i nuovi utenti dell’operatore che attiveranno l’offerta in questione scegliendo il metodo di pagamento Smart Pay.