Vodafone, sfida aperta a TIM con 2 Silver fino a 200 GB

Certamente non è un mistero che i migliori gestori siano sempre gli stessi, tra i quali rientra anche il nome di Vodafone. Quello anglosassone è un provider che ha colpi di grandi offerte e di qualità si è preso tutto il mercato europeo. In Italia attualmente le offerte interessanti sono sempre le Silver.

Queste hanno tanti contenuti al loro interno ma soprattutto dei prezzi molto più interessanti rispetto a quelli lanciati di solito dal gestore.

Vodafone: la sfida contro TIM è ancora in corso, ecco le Silver a partire da 7,99 € al mese

Correre dietro alle offerte per sottoscriverle prima che scompaiono definitivamente è ormai lo sport preferito di tantissime persone. Chi è solito cambiare gestore sa benissimo che ce ne sono alcuni di riferimento con i quali non si può sbagliare mai. Tra questi ovviamente c’è anche il nome di Vodafone, azienda che non ha bisogno di presentazioni e che questa volta vanta la leadership assoluta con ben due soluzioni mobili.

Chi conosce infatti il grande tenore delle offerte Silver non può tirarsi indietro dal valutarle visti i prezzi disponibili. Prima ad esempio costa solo 7,99 € mensili con minuti illimitati, 200 messaggi e 100 giga in 4G per Internet. La seconda offerta invece costa 9,99 € al mese ed è più vantaggiosa in termini di giga siccome ce ne sono 150 oltre ai minuti e ai messaggi visti sopra.

Tutte queste proposte sono interessanti perché costano poco ed offrono tanto. Vodafone vuole riprendersi la leadership a colpi di giga soprattutto, ma anche a colpi di regali. Chi infatti torna a far parte di questo gestore può basarsi su soluzioni straordinarie come un regalo il primo mese che consiste in un prezzo ridotto a 5 €. Chiunque dovesse scegliere una delle due offerte infatti pagherà questa cifra per i primi 30 giorni. A poter scegliere queste offerte sono solo ed esclusivamente gli utenti che appartengono ai gestori virtuali o a Iliad.