Volkswagen produrrà batterie allo stato solido: è accordo con QuantumScape

Le aziende, con il processo di elettrificazione che va avanti a gonfie vele, stanno cercando di creare sempre più soluzioni utili. Le batterie delle auto elettriche infatti non soddisfano al massimo né gli utenti, né le aziende produttrici, con Volkswagen che sta provando a cercare una nuova soluzione. Di certo c’è che a risolvere diversi problemi potrebbero essere le batterie a stato solido, visti i vantaggi che possono comportare per le auto elettriche.

È diverso tempo che si parla di questa tecnologia, con più aziende che stanno investendo dei soldi per svilupparla. Proprio Volkswagen ha investito ultimamente in QuantumScape per muovere importanti passi in avanti sotto questo aspetto. Il nuovo accordo è arrivato tramite tramite la Battery company del Gruppo, PowerCo di proprietà di Volkswagen, per l’industrializzazione della tecnologia riguardante le batterie al litio-metallo allo stato solido. Queste, essendo di nuova generazione, verranno sviluppate proprio dall’azienda americana.

Volkswagen sviluppa le nuove batterie allo stato solido di QuantumScape

Il nuovo accordo prevede grandi passi in avanti per il futuro, siccome PowerCo riuscirà a produrre fino a 40 GWh all’anno usando proprio la tecnologia appartenente a QuantumScape. Ci sarà anche la possibilità di spingersi fino al doppio della produzione, in modo da soddisfare le esigenze di oltre 1 milione di veicoli ogni anno. Tutto ciò dovrebbe concedere anche maggior qualità. Queste sono le dichiarazioni di Frank Blome, CEO di PowerCo:

“Il nostro obiettivo è ridefinire il futuro della tecnologia delle batterie, offrendo ai nostri clienti celle sostenibili e all’avanguardia. Da anni collaboriamo con QuantumScape, testando i loro prototipi, e siamo entusiasti di portare questa tecnologia innovativa alla produzione di massa. Ora, la tecnologia di QuantumScape è pronta per una fase cruciale, in cui le competenze specialistiche, le risorse e la rete di produzione globale di PowerCo potranno agevolare la transizione verso una produzione su scala industriale“.