Ookla, azienda specializzata nei servizi di diagnostica Internet, ha condotto uno studio sulle reti in Italia. Quest’ultimo è stato realizzato usando i risultati dei test di velocità eseguiti da oltre sei milioni e mezzo di utenti. Dall’analisi emerge che Fastweb si conferma come l’operatore di rete mobile più veloce in Italia. In questo modo l’operatore conquista il quarto Speedtest Award consecutivo.

I dati utilizzati da Ookla provengono da 6.761.988 test. Quest’ultimi sono stati effettuati tramite le app mobili Speedtest per dispositivi iOS e Android. I test includono i principali operatori di telefonia mobile italiani. Ovvero quelli che detengono almeno il 3% dei campioni di prova complessivi durante il periodo di osservazione. Nello specifico, sono stati analizzati 626.724 test per utenti Fastweb, 1.729.189 Vodafone. 1.515.566 WindTre, 1.338.280 TIM e 1.045.455 Iliad.

Fastweb arriva al primo post nel test Ookla

La determinazione dell’operatore più veloce si basa su una misura combinata. Gli elementi considerati sono le velocità di download e upload. Il punteggio finale (Speed Score) è calcolato attribuendo l’80% del punteggio ai valori del download. Mentre il restante 20% all’upload. Combinandole poi in una media ponderata con un rapporto di 1:8:1 rispettivamente. Tale metodo dà maggiore enfasi alle velocità medie di download, rappresentative dell’esperienza quotidiana degli utenti.

Fastweb ha ottenuto una velocità media di 122 Mbps in download e 13,42Mbps in upload. Con tali risultati ha superato gli altri operatori. Tra cui WindTre (83,47Mbps download e 12,45Mbps upload). Vodafone (81,91Mbps e 14,06Mbps) e Iliad(65,01Mbps e 9,74Mbps). Grazie a tali prestazioni, Fastweb ha raggiunto uno Speed Score di 109,76punti. Seguito da Vodafone con 86,76punti e WindTre con 81,56punti.

Analizzando i dati regionali, la mappa condivisa da Ookla mostra una distribuzione piuttosto uniforme dei test sul territorio nazionale. Un aspetto interessante dello studio riguarda i dispositivi utilizzati per i test. Gli iPhone 13 sono il dispositivo più utilizzato, seguito dal 15 Pro Max e 14 Pro.