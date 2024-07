Honda è pronta a stupire ancora una volta i suoi appassionati europei con l’introduzione di una nuova coupé ibrida. Una mossa che segnerà il ritorno della celebre Prelude. Il pubblico potrà ammirare questa novità durante il Goodwood Festival of Speed. Evento in programma dall’11 al 14 luglio 2024. Questo modello rappresenta una fusione tra l’eredità della Prelude e l’esperienza del marchio nella tecnologia ibrida. La prima lanciata 46 anni fa, la seconda iniziata invece 25 anni fa.

Honda: arriva una nuova coupé ibrida

Al Japan Mobility Show 2023, Honda aveva già suscitato interesse con la presentazione di un prototipo di Prelude completamente elettrica. Ma, per la gioia di coloro che preferiscono un approccio ibrido, la nuova versione dell’ auto sarà dotata di una combinazione di motori. Tale veicolo è infatti progettato per unire la tradizione sportiva della casa automobilistica con le moderne esigenze di sostenibilità. Così da proporsi come un’alternativa dinamica e divertente ai sempre più numerosi SUV sul mercato.

La nuova Honda Prelude ibrida promette di incarnare il meglio della tecnologia dell’azienda giapponese. La coupé è basata sulla piattaforma tecnica della Civic. Essa sarà equipaggiata con due motori elettrici, una configurazione che dovrebbe garantire la trazione integrale. Tale aspetto è particolarmente interessante per chi cerca una guida sportiva e sicura in diverse condizioni stradali. I dettagli specifici sul motore e le prestazioni saranno rivelati durante l’evento di Goodwood. Ma le aspettative sono già alte.

Honda punta infatti ad offrire un’esperienza di guida eccezionale, con un’attenzione particolare alla dinamica e al piacere di guida. Elementi che hanno sempre caratterizzato i suoi modelli. Insomma la nuova Prelude potrebbe segnare una svolta per il marchio. Combinando, come detto, tradizione e innovazione in un’epoca di cambiamenti continui nel settore automobilistico. Non ci resta che attendere di scoprire tutte le novità che Honda svelerà a breve. Sicuri che non deluderanno.