Le migliori auto elettriche per affrontare lunghi tragitti sono state proprio di recente classificate dall’ADAC. Ovvero l’ automobil club tedesco, che ha analizzato l’autonomia reale e la capacità di ricarica rapida in 20 minuti di vari modelli. I tecnici che hanno esaminato l’autonomia reale delle vetture hanno preso in considerazione il 90% della capacità totale delle batterie. Simulando condizioni di viaggio realistiche. Tale approccio riflette la pratica comune di non arrivare mai a scaricare completamente l’ auto prima di fermarsi per una ricarica. In più è stato calcolato quanti chilometri un’automobile elettrica può percorrere dopo una carica rapida di 20 minuti.

Prestazioni di alimentazione e indipendenza delle auto: la Top 10

Al primo posto della classifica si trova la Hyundai Ioniq 6, nella versione 2WD con batteria da 77,4 kWh. Quest’ ultima è riuscita a percorrere un totale di 931km con il 90% di autonomia iniziale e una ricarica rapida. Questa vettura ha coperto 502km iniziali e ulteriori 429km dopo il rifornimento. Sorprendentemente, la Ioniq6 ha superato modelli ben più costosi. Come la Lucid Air Grand Touring AWD e la BMW iX xDrive 50. Le quali hanno totalizzato rispettivamente 859km e 835km.

La classifica continua con due modelli Mercedes. Ovvero la EQS 450+ e la EQESUV 350+, che hanno raggiunto rispettivamente 825km e 806km. La Polestar 2 Long Range Single Motor, con una batteria da 82kWh, ha invece ottenuto 801km totali. Al settimo posto si trova la Nio ET5 Touring 100kWh con 792km. A cui segue la HyundaiIoniq 5 2WD con 783 km e la Mercedes EQE350+ con 783km. La top 10 si chiude con un’altra Hyundai Ioniq6 4WD, che ha totalizzato 782 km.

È interessante notare che la prima Tesla in classifica è la Model X, al tredicesimo posto, con 763km totali. Mentre la TeslaModel S si è piazzata quindicesima con 743km. La Volkswagen ID.7 Pro ha chiuso al diciannovesimo posto con 711km. Questo confronto mette in evidenza l’efficienza e la convenienza di alcuni modelli meno costosi. Come la HyundaiIoniq 6, rispetto a rivali di fascia alta. Dimostrando così che l’innovazione nelle auto elettriche non è solo una questione di prezzo.