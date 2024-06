Fastweb ha introdotto nuove e vantaggiose promozioni per la connessione Internet in fibra ottica. Tutte pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Tra le offerte, spicca il pacchetto “FastwebCasa”. Quest’ ultimo garantisce una connessione ultraveloce e una serie di servizi aggiuntivi per arricchire l’esperienza digitale.

Tale piano è proposto a 29,95€ al mese. Inclus l’attivazione gratuita della linea, un router di ultima generazione NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. In aggiunta, sarà possibile scegliere tra due polizze assicurative offerte da Quixa. Ovvero l’”Assistenza Casa” e “AssistenzaPet”, per una maggiore serenità domestica. Un’altra peculiarità di questa promo è l’accesso alla Fastweb Digital Academy. Essa offre corsi di formazione su tematiche tecnologiche all’avanguardia. Per coloro che desiderano provare il servizio prima di impegnarsi a lungo termine, Fastweb permette di testare il pacchetto per 30 giorni. Garantendo il rimborso completo in caso di insoddisfazione.

Fastweb: tante occasioni in arrivo

Per gli utenti che cercano un’esperienza ancora più completa, Fastweb propone il pacchetto “FastwebCasa Plus”. Al costo di 36,95€ mensili, questa opzione include tutti i vantaggi del pacchetto base. Oltre a due assicurazioni Quixa, il router NeXXt con Alexa integrata e due amplificatori Wi-Fi Booster. Servizi ideali per estendere la copertura e migliorare la qualità del segnale in ogni angolo della casa.

Sottoscrivere le promozioni dell’ operatore è davvero molto semplice. Basta contattare l’operatore al numero 146 oppure visitare la pagina di attivazione online. È però fondamentale verificare la disponibilità del servizio nella propria area. Poiché potrebbe essere soggetto a limitazioni tecnologiche o geografiche. Insomma, le offerte di Fastweb rappresentano un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano navigare alla massima velocità e usufruire di servizi aggiuntivi. Il gestore, come sempre, conferma il suo impegno verso la soddisfazione del cliente. In quanto si propone di offrire soluzioni all’avanguardia e su misura per ogni esigenza.