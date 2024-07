Un rapporto dettagliato pubblicato da Derev ha evidenziato quali sono i possibili guadagni degli influencer in Italia nel 2024. Lo studio fornisce un quadro dei compensi che ci si può aspettare in base al numero di follower. Inoltre, viene considerato anche il tasso di engagement, ovvero il valore delle interazioni dei follower. È importante evidenziare che i guadagni indicati valgono per ogni singolo post pubblicato. Vediamo i risultati nel dettaglio.

I guadagni degli inflencer su Facebbok ed Instagram

I dati di Derev partono dai guadagni registrati su Facebook. Nello specifico, un influencer con un seguito tra 10.000 e 50.000 e un engagement del 0,2% può guadagnare tra 0 e 50euro a post. Tale valore aumenta progressivamente con il numero di follower. Tra 50.000 e 100.000follower con un engagement del 0,25%, i compensi variano tra 50 e 200euro. Con 100.000-300.000 follower e un’interazione del 0,3%, si può guadagnare tra 200 e 400euro. Mentre con 300.000-1.000.000follower e un engagement del 0,4% i guadagni salgono a 400–800euro. Gli influencer con 1-3milioni di follower e un’interazione del 0,3% possono aspettarsi tra 800 e 1.500euro. Nel caso di utenti con oltre 3milioni di follower e un engagement del 0,2%, invece, si parla di cifre che vanno tra 1.500 e 2.500euro a post.

Passando a Instagram, i compensi sono generalmente più alti rispetto a quelli su Facebook. Un influencer con 5.000-10.000follower e un engagement del 6% può guadagnare tra 100 e 350euro a post. Mentre si parla di 50 e 100euro per una storia. Per un seguito tra 10.000 e 50.000follower e un’interazione del 4%, i guadagni si situano tra 350 e 1.000euro a post. Per le storie si va tra 100 e 250euro. Con 50.000-300.000 follower e un engagement del 5,5%, gli influencer possono aspettarsi compensi tra 1.000 e 5.000euro a post. Mentre tra 250 e 1.000euro a storia.

Quelli con 300.000-1.000.000follower e un engagement del 4,5% possono guadagnare tra 5.000 e 9.000euro a post. Tra 1.000 e 2.500euro a storia. Gli influencer con 1-3milioni di follower e un engagement del 3%, invece, vedono compensi tra 8.500 e 15.000euro a post. Per le storie si va tra 2.500 e 5.000euro. Chi ha oltre 3milioni di follower e un engagement del 1,5%, può guadagnare tra 15.000 e 50.000euro a post. Per le storie si tratta di cifre che vanno tra 5.000 e 10.000euro.

I valori registrati sulle altre piattaforme

Per TikTok i compensi sono anche più elevati. Con 5.000-10.000follower e un engagement del 5%, un influencer può guadagnare tra 50 e 250euro a post. Con 10.000-50.000follower e un tasso di interazione del 10%, i guadagni si situano tra 250 e 750euro. Mentre per un seguito tra 50.000 e 300.000follower e un engagement del 8,5%, gli influencer possono guadagnare tra 750 e 3.000euro. Con 300.000-1.000.000follower e un’interazione del 5,5%, i compensi sono tra 3.000 e 5.000euro. Gli influencer con 1-3 milioni di follower e un engagement del 3%,invece, possono guadagnare tra 5.000 e 10.000euro. Mentre quelli con oltre 3milioni di seguaci e un tasso di interazione del 1,75% vedono compensi tra 10.000 e 20.000euro a post.

Infine, sulla piattaforma YouTube, nota per la sua capacità di monetizzare contenuti video di lunga durata, i compensi sono particolarmente alti. In questo caso le somme vanno attribuite al singolo video condiviso. Un influencer con 3.000/10.000follower e un engagement del 4,5% può guadagnare tra 500 e 1.500euro. Per un seguito tra 10.000 e 50.000 e un tasso di interazione del 4%, i compensi vanno tra 1.500 e 3.500euro. Mentre con 50.000/100.000follower e un engagement del 3%, i guadagni variano tra 3.500 e 7.500euro. Gli influencer con 100.000/500.000follower e interazioni del 2% possono intascare tra 7.500 e 12.500euro. Mentre quelli con 500.000/1.000.000follower e un engagement del 1,5% guadagnano tra 12.500 e 25.000euro a video. Per gli influencer con oltre 1milione di follower e un tasso di interazione del 1,25%, i compensi possono variare tra 25.000 e 75.000euro.