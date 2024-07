DAZN ha presentato il nuovo abbonamento Goal Pass. Il piano è stato ideato per offrire un’ulteriore opzione per seguire la Serie A. Il tutto con un prezzo vantaggioso. Goal Pass nasce per soddisfare le esigenze di chi vuole assistere a determinate partite del campionato italiano. Il tutto senza dover sottoscrivere l’intera offerta di DAZN.

Il nuovo piano mensile offerto da DAZN per la Serie A

Il pacchetto Goal Pass è disponibile a partire da 13,99 euro al mese. Il prezzo vale per gli utenti che scelgono l’opzione di pagamento annuale dilazionato. C’è un’alternativa per coloro che preferiscono avere un abbonamento più flessibile. Qui DAZN offre la possibilità di disdire il piano con un preavviso di trenta giorni. Con tale opzione il costo aumenta a 19,99 euro mensili. Si tratta di una modalità valida per tutti coloro che intendono adattare l’abbonamento alle proprie esigenze sia per l’impegno economico che per la durata del piano stesso.

Goal Pass si incentra intorno alla Serie A. Gli abbonati avranno accesso a tre partite specifiche settimanali. Nel dettaglio, si tratta dell’anticipo del sabato sera e posticipo del lunedì, entrambi alle 20:45 e della partita della domenica alle 18:00. Tali match sono trasmessi in co-esclusiva con Sky. Ciò significa che gli abbonati a DAZN Goal Pass potranno vedere gli stessi incontri disponibili anche sull’altra piattaforma streaming. L’abbonamento include anche la possibilità di assistere a quattro big match agli stessi orari. In questo modo, per tutta la stagione, DAZN si assicura che i suoi utenti possano seguire le partite più importanti del campionato. Ciò anche con un abbonamento “ridotto”.

Oltre alla Serie A, il piano Goal Pass offre una selezione di partite de LaLiga spagnola, il meglio della Liga portoghese e il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League. Infine, il pacchetto include anche tutti gli highlights del campionato italiano. In questo modo la piattaforma permette agli abbonati di essere aggiornati sui momenti salienti della Serie A.