Xbox Series S è la console che gli utenti devono acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto che gli permetta di giocare a tutti i titoli di nuova generazione, senza preoccuparsi troppo della spesa finale, ed anche del possibile ingombro all’interno degli ambienti.

Disponibile in due colorazioni (bianca o nera), la console in questione è molto più sottile della sorella maggiore, la Xbox Series X, raggiungendo per la precisione 36 x 30 x 13 centimetri, con un peso di 3,3 kg. Ciò che notiamo è uno spessore estremamente ridotto, il che favorisce e facilita il posizionamento praticamente ovunque desideriate, anche al di sotto di mobili non troppo alti, ricordando comunque che la ventola di aerazione è presente superiormente.

Xbox Series S: attenzione alla nuova offerta

La promozione attiva sulla Xbox Series S riesce a garantire un risparmio davvero incredibile, poiché dovete ricordare che il prezzo di vendita di questo prodotto, considerando che ha un SSD interno da 1TB, è di 349 euro e difficilmente abbiamo assistito a riduzioni importanti. In questi giorni Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 14%, così da arrivare a poter spendere solamente 299 euro, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi. L’acquisto lo potete completare qui.

Le differenze rispetto alla versione standard, la Xbox Series X, sono molteplici: al netto di quelle che possono essere le differenze legate alla potenza del processore e simili, è importante sapere che la Xbox Series S viene definita digital edition, infatti non è presente il lettore ottico, ciò sta a significare che non sarà possibile in nessun modo utilizzare CD o dischi di vario genere, ma sarà possibile sfruttare solamente le versioni digitali di tutti i giochi che si andranno ad acquistare o che si vorranno provare.