YouTube Premium sta lavorando al lancio di nuove funzionalità. La novità che probabilmente attirerà maggiormente l’attenzione è una funzionalità che permetterà agli utenti di andare direttamente al punto più interessante di un video. Ciò sarà possibile tramite un pulsante dedicato nell’interfaccia di riproduzione. Google ha spiegato che suddetto punto viene determinato utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e dati statistici di visualizzazione. Al momento, suddetta funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti e solo su dispositivi Android. Su iOS, sempre negli USA, arriverà nelle prossime settimane. Non ci sono ancora informazioni su quando la funzione sarà disponibile in altri mercati.

YouTube premium introduce nuove interessanti novità

Un’altra new entry significativa riguarda la funzione Picture in Picture anche per i video Shorts. Quest’ultima permette di visualizzare i video Shorts in una piccola finestra mentre si continua a navigare o utilizzare altre app. Anche questa funzione è attualmente disponibile solo su dispositivi Android. E non è tutto.

Gli abbonati a YouTube Premium possono ora accedere anticipatamente a nuove funzioni sperimentali visitando il sito youtube.com/new e scegliendo a quali test partecipare. Attualmente, ci sono il download intelligente degli Shorts per la visualizzazione offline, una nuova interfaccia per la pagina di riproduzione, e il ritorno del chatbot che consente di porre domande sul contenuto del video utilizzando il linguaggio naturale. Quest’ultima funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti e solo per dispositivi Android.

Una community manager di YouTube ha condiviso alcune iniziative che la piattaforma intende intraprendere basandosi sui feedback ricevuti dagli abbonati. Tra queste, ci sono miglioramenti tecnici all’esperienza di download dei video e miglioramenti sull’accessibilità e l’affidabilità dei controlli Premium e della coda di riproduzione. Il post menziona anche che YouTube sta lavorando a nuovi piani di abbonamento, ma non fornisce ulteriori dettagli. Ricordiamo che al momento, i piani di abbonamento disponibili sono tre: studenti, standard e famiglia, con prezzi in Italia rispettivamente di 7, 12 e 18 euro al mese.