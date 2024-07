Recensione videocitofono intelligente Ring Battery Doorbell Pro

La società Ring è ormai famosa per i suoi dispositivi dedicati alla nostra sicurezza. Tra i suoi prodotti spicca sicuramente il Ring Battery Doorbell Pro, un videocitofono tecnologicamente avanzato che presenta molteplici funzionalità smart. Queste sono molto diverse da quelle presenti solitamente nei device di tale tipologia e rendono il videocitofono Ring molto più interessante di qualsiasi altro dispositivo simile presente sul mercato. Il Ring ha infatti opzioni come la rilevazione del movimento 3D, la visione notturna a colori e non in bianco e nero e un’opzione dedicata al riconoscimento dei pacchi.

Il design, di cui scopriremo ogni dettaglio, è moderno e lineare, senza troppi fronzoli, e consente la sua installazione in qualsiasi ambiente, senza stonare con l’arredamento, che sia interno o esterno. Il dispositivo può essere controllato da smartphone, il che lo rende perfetto per chi cerca un videocitofono che dia la massima sicurezza in qualunque momento, anche quando non si è in casa.

Contenuto della scatola e design

La confezione di Ring Battery Doorbell Pro è piccola, compatta ma non per questo non ben fornita. All’interno, si trova infatti tutto quello che potrebbe servire per l’installazione del videocitofono: il dispositivo, un cavo per la ricarica, una mascherina per il montaggio, un piccolo libretto per le istruzioni, viti e fischer. Il design del device è piacevolmente moderno ed essenziale, con un’armonia di componenti argentee e nere, colori che contribuiscono a creare un aspetto sofisticato. Il pulsante posto sul lato frontale del dispositivo presenta LED azzurri che si vedono chiaramente anche alla luce del sole.

Il corpo del videocitofono è realizzato con materiali in plastica di alta qualità, definito da finiture lucide che gli conferiscono un tocco di eleganza. La batteria potente al suo interno è facilmente rimovibile, cosa molto apprezzata. Tale dettaglio permette infatti una facile sostituzione senza neanche dover adoperare un cacciavite. Le dimensioni del Ring Battery Doorbell Pro sono piuttosto importanti rispetto ad altri prodotti simili (12,8 x 6,2 x 2,8 cm), ma ciononostante non risulta ingombrante, ma anzi riesca ad integrarsi perfettamente con l’ambiente. Il dispositivo è resistente agli agenti atmosferici, ma comunque è consigliabile evitare l’esposizione prolungata a condizioni meteorologiche troppo estreme.

Funzioni del videocitofono

Ring Battery Doorbell Pro ha solo le comuni funzionalità di base, va oltre. Presenta una serie di funzioni avanzate che lo distinguono dalla concorrenza e lo rendono ancora più efficiente. L’utente può infatti utilizzare opzioni come la rilevazione del movimento 3D, la visione notturna a colori, il riconoscimento dei pacchi e delle persone ed il geofencing. La rilevazione del movimento in 3D evita che il videocitofono invii falsi allarmi e consente l’attivazione solo nel caso reale in cui ci siano dei movimenti nel raggio di azione della lente.

La visione notturna a colori, poi, a differenza dei device dove è bianco e nero, permette di riconoscere in modo chiaro le persone anche quando c’è pochissima luce. Se si è amanti dello shopping online, sarà impossibile non amare la funzione di riconoscimento dei pacchi e delle persone che garantisce l’invio di notifiche precise ed immediate. Non ci sarà più il timore che qualcuno rubi il proprio ordine. Il geofencing, inoltre, consente di passare automaticamente da una modalità all’altra a seconda della propria, migliorando così l’uso del videocitofono.

Qualità video e audio

La qualità video di Ring Battery Doorbell Pro è eccellente. Grazie al sensore da 1536p si ottiene il perfetto compromesso tra risoluzione e prestazioni super intelligenti. Il campo visivo del videocitofono è di 150° sia in direzione orizzontale che verticale e permette alla sua lente di catturare in modo stupefacentemente chiaro le persone e gli oggetti anche quando sono posizionati ai margini dell’inquadratura. Durante il giorno, il video è dettagliato e nitido, mentre di notte la visione notturna a colori garantisce un riconoscimento di chiunque entri nel raggio della visione del videocitofono.

L’audio bidirezionale è di buona qualità, anche se presenta una leggerissima latenza. Non è tuttavia una gran problema dato che comunque lo si utilizza solo per le comunicazioni brevi. In fondo non è mica un telefono. L’audio bidirezionale, ciononostante, è sempre da considerare come qualcosa di molto utile.

Connettività del videocitofono

Per quanto riguarda la connessione, il videocitofono Ring supporta il Wi-Fi 6 dual-band con una potenza di 2,4 GHz e 5 GHz consentendo un collegamento immediato con lo smartphone che permette di visualizzare funzioni ed altro appena si apre l’applicazione dedicata al dispositivo. Il videocitofono può essere utilizzato anche in modalità cablata attraverso l’entrata USB-C se la si preferisce.

Installazione del Ring Battery Doorbell Pro

L’installazione e la configurazione di Ring Battery Doorbell Pro non sono complicate, chiunque riesce a completarle. Dopo aver scaricato l’app, è infatti sufficiente seguire le indicazioni spiegate in modo dettagliato e basteranno pochissimi minuti per configurare il dispositivo e collegarlo alla propria rete WiFi.

L‘installazione sul muro è altrettanto facile, basta utilizzare gli accessori inclusi nella confezione e seguire le istruzioni dettagliate spiegate in app. La mascherina in nickel satinato inclusa aiuta inoltre ad ottenere la giusta angolazione per inquadrare perfettamente chi suona al campanello, ovunque si vada a posizionare il videocitofono.

Autonomia del videocitofono

La batteria di Ring Battery Doorbell Pro ha una durata stimata tra 6 e 12 mesi con una sola ricarica, a seconda delle funzionalità attivate e dell’uso. Essa è infatti di 5960 mAh, numero che ne attesta la lunga autonomia. La possibilità di sostituire la batteria facilmente senza attrezzi è poi un grande vantaggio, dato che consente di tenere sempre attivo il videocitofono.

App mobile targata Ring

L’app mobile di Ring, disponibile per iOS e Android, è una parte essenziale se si vuole sfruttare al meglio delle sue possibilità il videocitofono. Grazie all’app, infatti, è possibile ricevere notifiche in tempo reale su smartphone quando vengono rilevati pacchi o persone, con una precisione che ha colpito favorevolmente. Il riconoscimento dei movimenti in 3D risulta particolarmente utile per evitare falsi allarmi, mentre la Zona Vista dall’alto permette di impostare un raggio oltre il quale la videocamera non rivela movimenti, ideale per chi abita vicino a strade trafficate.

Una volta ricevuta una notifica, è possibile cliccare per vedere l’evento registrato o rispondere alla chiamata Live. Se non si può rispondere, è possibile impostare risposte rapide per dare indicazioni al corriere o farsi lasciare un messaggio. L’app permette anche di impostare diverse modalità, come “in casa” o “fuori casa”, con la possibilità di passare automaticamente da una modalità all’altra grazie al geofencing. Attraverso l’opzione per Alexa è possibile configurare i dispositivi Echo per interagire direttamente con la voce con il dispositivo.

Prezzo del videocitofono

Ring Battery Doorbell Pro è un device che si posiziona all’interno della fascia alta del mercato dei videocitofoni smart. Il suo prezzo è di 229,99 euro su Amazon ed allo stesso costo è venduto anche sul sito ufficiale Ring. Il costo riflette totalmente la qualità superiore del dispositivo e la presenza di tutte le sue numerose funzionalità avanzate. Per sfruttare appieno tutte le caratteristiche, è consigliabile però sottoscrivere l’abbonamento Ring Protect, disponibile da 3,99 euro al mese. Con esso si può accedere ad altri vantaggi come la registrazione su cloud ed altro ancora. Esiste anche un’altra tipologia di abbonamento, ma è consigliabile a coloro che posseggono più dispositivi Ring.

Pro e contro Ring Battery Doorbell Pro

La Ring Battery Doorbell Pro innanzitutto ci offre una qualità video eccezionale, con una visione notturna a colori che ci dona immagini chiare e dettagliate anche al buio. Il suo campo visivo ampio di 150° consente di monitorare un’area ampia intorno alla casa, assicurando una grande copertura. Tra i pro va sicuramente il rilevamento del movimento in 3D e il riconoscimento di pacchi e persone che ci consentono di accedere ad una migliore sicurezza oltre a risparmiarci dalle corse sfrenate verso il citofono.

La sua possibile integrazione sia con l’ecosistema di Amazon (come per quanto riguarda Alexa) e con gli altri device della Ring regala una migliore gestione del videocitofono, allargandola ad altri dispositivi e piattaforme. Questo ne aumenta l’accessibilità e la praticità, dandoci opportunità uniche per la nostra sicurezza. Altro vantaggio è la possibilità di utilizzare una batteria rimovibile o di collegarsi tramite cablaggio, dandoci l’opportunità di usare il videocitofono come meglio crediamo. Anche il design è un punto a favore dato che consente di dare un tocco di modernità e di tecnologia alla nostra abitazione.

Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti negativi da considerare per il videocitofono. Il prezzo della Ring Battery Doorbell Pro è più elevato rispetto ad altri videocitofoni smart disponibili sul mercato, rendendola una scelta costosa per alcuni consumatori. Inoltre, si ha una piccolissima latenza nell’audio bidirezionale, ma come abbiamo detto non si usa solitamente il dispositivo per lunghe chiacchierate quindi non è un grande problema.

Conclusioni: acquistare il videocitofono Ring Battery Doorbell Pro è la cosa migliore che potresti fare

Il Ring Battery Doorbell Pro è dunque un dispositivo eccellente, un prodotto immancabile per chi cerca un videocitofono con funzionalità intelligenti che consentano di avere il controllo su quel che accade fuori la propria porta. Tutte le opzioni integrate, dalla a alla z, è stata creata per una gestione completa. La qualità video è definita, il design è moderno, il raggio di azione è eccezionalmente ampio. Anche l’installazione è ottimale, perfetta per chiunque non sia bravissimo con il fai da te ed i lavori di casa.

L’integrazione con l’app Ring completa tutto questo pacchetto di prestazioni efficienti e dona la massima facilità nell’uso delle diverse mobilità, oltre alla possibilità di ricevere notifiche in tempo reale anche quando ci consegnano i nostri agognati ordini online. Il prezzo elevato potrebbe apparire un po’ troppo, ma considerando tutti gli aspetti positivi e le modalità da poter sfruttare si comprende il perché sia tanto diverso dagli altri dispositivi simili presenti sul mercato. Per chi cerca il meglio in termini di sicurezza e comodità il videocitofono Ring Battery Doorbell Pro è probabilmente la scelta migliore in assoluto che si potrebbe effettuare.

Ricordiamo che il device è in vendita sul sito ufficiale ed anche, per un acquisto più pratico, sullo store Amazon.