EPOMAKER Tide65, la tastiera in alluminio perfetta per ogni evenienza

Da quel che abbiamo avuto modo di capire è proprio la serie Tide di EPOMAKER ad avere quel tocco in più. Quando si tratta di tastiere meccaniche, questo produttore si dimostra ampiamente all’altezza e lo fa con uno dei suoi prodotti migliori, ovvero la Tide65. Il layout al 65% garantisce grande qualità e grande funzionalità. Plasmata in alluminio va incontro alle varie esigenze di una gamma di utenti molto vasta.

Queste caratteristiche aumentano in maniera significativa la capacità di multitasking. La tastiera Tide65 di EPOMAKER è la scelta perfetta per coloro che desiderano tenere un flusso di lavoro continuo e agevole, davvero ottima per chi ama la tecnologia in maniera particolare.

Design e costruzione di qualità molto alta

Tra le caratteristiche di riferimento della EPOMAKER Tide65 c’è di sicuro la sua costruzione in alluminio 6063. L’uso di questo materiale ha potuto garantire non solo maggiore durata, ma anche un aspetto elegante e sofisticato al tempo stesso. La nuova Tide 65 è disponibile in varie colorazioni che passano attraverso un processo di anodizzazione appositamente per guadagnare resistenza e longevità.

Inoltre, la parte posteriore realizzata in PVD e decorata con il logo EPOMAKER, aggiunge quel tocco di classe che a noi è piaciuto tanto, pur non essendo visibile durante l’uso.

Personalizzazione ed esperienza di digitazione ottimizzata

Agli aspetti più interessanti della serie Tide si può notare certamente la possibilità di programmare e personalizzare i tasti, il tutto con lo standard QMK. Anche i tasti stessi sono sostituibili senza problemi e senza la necessità di dover effettuare delle saldature. Direttamente sul sito ufficiale infatti si possono acquistare tasti diversi. Ovviamente si tratta di una caratteristica utile per chi ama la personalizzazione sia estetica che funzionale.

Per quanto concerne poi i materiali, la Tide65 è fatta con una piastra FR4, composta di un materiale in fibra ad alta densità che riesce a fornire il giusto bilanciamento tra la rigidità dell’alluminio e la flessibilità. Per quanto riguarda la digitazione, è stata usata della schiuma utile per non rendere i tasti troppo rumorosi e per conferire un feedback acustico piacevole. Sono stati utilizzati ben 5 strati di materiali utili per attenuare il rumore. Tra cuscinetti isolanti in PET, schiuma IXPE e tanta elaborazione, abbiamo notato che l’esperienza è davvero ideale per un uso professionale così come per il gaming.

Connettività e durata della batteria sulla Tide65 di EPOMAKER

La EPOMAKER Tide65 è dotata di connettività tri-mode, la quale include Bluetooth, Wi-Fi a 2,4 GHz e USB Type-C. La presenza di più possibilità dunque consente agli utenti di scegliere la modalità di connessione più adatta alle loro esigenze, sia in mobilità che nel caso in cui si decida di usarla con cavo. La potente batteria utilizzata ha una potenza da 4000 mAh e garantisce tempi di utilizzo nettamente prolungati. Come abbiamo potuto notare, questo aspetto riesce a ridurre sensibilmente la necessità di ricariche frequenti. La nostra produttività infatti è stata massima avendo molta continuità.

Conclusioni e prezzo

La Tide65 di EPOMAKER è l’ideale per tutti coloro che vogliono avere un’ottima esperienza sia in termini di funzionalità che estetici. L’alluminio è davvero bello da vedere ed anche da toccare così come è eccezionale l’opportunità di modificare la mappatura dei tasti o di sostituirli completamente. Noi abbiamo trovato la tastiera funzionale in ogni situazione e ne consigliamo l’acquisto. Il prodotto è disponibile attualmente in preordine sul sito ufficiale a 119,99 dollari che dovrebbero tradursi in 119,99 euro. Potrete scegliere tra tre colorazioni.