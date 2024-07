Tesla, nuovo connettore mobile nel configuratore online: cos'è?

Tesla ha il suo configuratore online, includendo il Connettore mobile. Proposto al prezzo di 200 euro, questo nuovo optional è una soluzione pratica per la ricarica domestica dei veicoli elettrici Tesla. Cos’è in poche parole? Un sistema che consente di caricare l’auto direttamente dalla presa di casa.

Il Connettore mobile Tesla fornisce fino a 48 km di autonomia ogni qualvolta che si collega all’auto. Potrebbe dimostrarsi un ottimo acquisto, utile per la ricarica notturna o durante i periodi di inattività. Questo dispositivo è particolarmente utile per mantenere la stabilità della carica della batteria. Esso evita infatti che questa raggiunga lo 0% nel tempo, soprattutto nel momento in cui si lascia il veicolo parcheggiato tanto tempo avendo magari la Modalità Sentinella attiva.

Come funziona con esattezza il connettore Tesla e che vantaggi può donare

Il Connettore mobile Tesla supporta anche gli adattatori per prese industriali, che consentono di aumentare la potenza di ricarica. Questi adattatori, tuttavia, non sono inclusi nel pacchetto base e devono essere acquistati separatamente. L’opzione di personalizzazione permette però ai proprietari di adattare il sistema di ricarica alle loro specifiche esigenze e, diciamocela tutta, caricare l’auto a casa propria è un ottimo vantaggio.

Il Connettore si affianca in realtà al Wall Connector originale di Tesla che resta l’opzione preferita per una ricarica più rapida e dedicata a casa. In Italia il Wall Connector è acquistabile al costo di 535 euro, un piccolo investimento da valutare. Il Wall Connector, inoltre, dona una potenza di ricarica superiore e una installazione fissa, ideale per ricaricare il proprio veicolo in tempi più brevi e più spesso.

L’introduzione del Connettore mobile rappresenta un ulteriore aggiunta nell’offerta di soluzioni di ricarica flessibili e accessibili da parte di Tesla. L’aggiornamento va soddisfare le esigenze di una base sempre più ampia di proprietari dell’auto del brand garantendo una maggiore praticità e soprattutto più autonomia. La possibilità di ricaricare comodamente a casa senza necessità di installazioni complesse rende il Connettore mobile una scelta papabile e conveniente per molti utenti.