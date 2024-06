Apple, con l’arrivo del nuovo aggiornamento per watchOS, non garantirà più il supporto ad alcuni modelli di smartwatch.

I proprietari dell’Apple Watch Series 5, Series 4 e dell’originale SE, il più recente dei quali lanciato nel 2019, non potranno scaricare il nuovo watchOS 11 quando verrà lanciato entro la fine dell’anno corrente. L’azienda ha confermato che il supporto per i modelli più vecchi terminerà durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) in California questa settimana. Apple ha posto l’annuncio in fondo a un comunicato stampa di 2.800 parole che descrive in dettaglio il nuovo sistema operativo.

La società ha scritto che watchOS 11 sarà disponibile “come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 6 o versioni successive abbinato a iPhone Xs o versioni successive”. La mancanza di aggiornamenti per i vecchi modelli di smartwatch non implica che smetteranno di funzionare all’improvviso. Le funzioni inizialmente andranno incontro ad alcuni limiti.

Apple Watch: alcuni modelli non riceveranno la nuova versione di watchOS

I dispositivi, inoltre, potrebbero diventare più lenti e problematici, mentre la mancanza di aggiornamenti di sicurezza comporta che potrebbero essere potenzialmente più a rischio. Il nuovo watchOS 11 sarà disponibile nella versione beta pubblica il mese prossimo, il lancio ufficiale avverrà ad autunno. Il nuovo sistema operativo viene fornito con una nuova app chiamata Vitals. L’app offre una valida alternativa per analizzare e visualizzare rapidamente i principali parametri di salute.

All’inizio di quest’anno, Apple ha annunciato che avrebbe rimosso una delle caratteristiche principali dai suoi smartwatch. La decisione segue una disputa di lunga data con Masimo. Le procedure legali hanno portato al divieto di vendita dell’Apple Watch a causa delle accuse secondo cui l’azienda aveva violato i brevetti di Masimo con la funzione di pulsossimetria. A gennaio, la Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti ha stabilito che Apple non potrà più vendere le future versioni del suo smartwatch con questa funzionalità.