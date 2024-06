Ford Capri: Il ritorno di un'auto leggendaria in versione elettrica

Ford sta per rivelare al mondo la nuova Capri, un SUV elettrico che unirà l’innovazione tecnologica all’immagine storica della sua “vecchia gloria” degli anni ’60 e ’70. Questo nuovo modello sarà un crossover che seguirà le orme del Ford Explorer, promettendo di portare un’esperienza di guida sportiva a zero emissioni nell’era moderna.

La Ford Capri del 21° secolo si ispira al nome iconico della coupé sportiva del passato. Questa riedizione si scosta di molto dal modello del secolo scorso. Il design, che prima era un fastback, passa ad una nuova configurazione da crossover. La decisione di riutilizzare il nome storico della Capri riflette la strategia di Ford di richiamare alla mente il fascino del passato mentre si proietta verso il futuro. Sarà la terza vettura completamente elettrica del marchio americano, dimostrando l’impegno di Ford nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Prestazioni elettrica per la nuova versione elettrica dell’auto Ford

La nuova Capri sfrutterà la piattaforma MEB di Volkswagen, condivisa con la Volkswagen ID.5. La produzione è pianificata nello stabilimento di Colonia, in Germania. La vettura possiede una potenza di ben 300 CV. Grazie al motore, ed ovviamente alla batteria in dotazione, l’auto può toccare anche i 600 Km di autonomia.

La presentazione ufficiale della nuova Ford Capri avverrà all’inizio del prossimo mese. In quel giorno tutti i dettagli verranno chiariti, incluso il nome definitivo dell’automobile. La produzione inizierà invece alla fine di quest’anno, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Oltre alla Capri, Ford dovrebbe ben presto lanciare un’auto elettrica più economica ed accessibile, con un prezzo massimo di 25.000 euro. Questo modello cerca di divenire un’alternativa per coloro che cercano auto elettriche con personalità appartenenti al segmento delle city car.

La nuova Ford Capri è un ponte tra passato e futuro, combina l’eredità storica con l’innovazione tecnologica. La strategia è quella di richiamare nomi storici per i suoi nuovi modelli elettrici dimostra un intelligente connubio di nostalgia e innovazione, con il quale vuole catturare sia gli appassionati di auto classiche che i nuovi acquirenti.