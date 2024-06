La conferenza dedicata agli sviluppatori WWDC 2024 è stata lo scenario perfetto per presentare Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale pensato per iPhone, iPad e Mac. L’Intelligenza Artificiale entra di prepotenza sui device di Cupertino grazie all’apporto offerto dai modelli generativi sempre più precisi i diffusi.

Le funzionalità di Apple Intelligence sono integrate nei sistemi iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia in modo tale da sfruttare potenzialità impossibili con app di terze parti. La potenza offerta dai chip di nuova generazione permette di creare linguaggio e immagini oltre che a velocizzare le attività quotidiane.

A salutare l’arrivo della nuova funzionalità è stato Tim Cook, CEO di Apple: “Siamo entusiasti di scrivere un nuovo capitolo della storia delle innovazioni Apple. Apple Intelligence rivoluziona ciò che i nostri utenti possono fare con i nostri prodotti, e ciò che i nostri prodotti possono fare per i nostri utenti”.

L’amministratore delegato ha poi continuato: “Il nostro approccio unico unisce l’AI generativa al contesto specifico di ogni utente per offrire un’intelligenza realmente utile. E l’accesso alle informazioni avviene in modo totalmente privato e sicuro, per aiutare le persone a fare le cose che stanno loro più a cuore. Questa è AI come solo Apple può offrirla, e non vediamo l’ora che gli utenti scoprano cosa è in grado di fare”.

Apple Intelligence porta l’Intelligenza Artificiale generativa integrata a livello di sistema operativo su iPhone, iPad e Mac

I vantaggi nell’utilizzare l’Intelligenza Artificiale della mela sono svariati e permetteranno agli utenti di dedicare più spazio alla proprio creatività e al proprio lavoro. I Writing Tools integrati a livello di sistema su smartphone, tablet e PC permetteranno di rielaborare velocemente un testo scritto in Mail, Note, Pages e altre app di editing testo.

Sarà possibile riorganizzare gli appunti, rivedere una mail o creare un post per il proprio blog con semplicità. La funzione Rewrite permetterà di modificare il testo adottando vari stili per poter scegliere quella più adatta alle varie esigenze. La funzione Proofread, invece, permette di controllare la correttezza delle forme grammaticali. Con la feature Summarize si potrà sintetizzare un testo, riassumendo i passaggi fondamentali.

Un ulteriore dimostrazione delle potenzialità di Apple Intelligence la si può avere con la nuova sezione Priority Messages in Mail. In questa sezione verranno inserite i messaggi più importanti, ottenendo una sintesi del contenuto senza neanche aprirlo.

Sfruttando le Priority Notifications gli iPhone, iPad e Mac mostreranno le notifiche più importanti in cima alla raccolta. Per gli utenti che volessero trovare la massima concentrazione, invece, Apple ha creato la modalità full immersion Reduce Interruptions che mostra le notifiche ritenute più importanti, tralasciando le altre.

L’integrazione tra le app di sistema con Apple Intelligence si mostra anche con Note e Telefono. Durante una chiamata si potrà registrare il contenuto e ottenere una trascrizione completa e affidabile una volta terminata.