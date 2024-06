Nokia rivoluziona le telefonate con l’audio e il video immersivi

Nokia presenta un'innovazione tecnologica incredibile: le chiamate con l'audio 3D per avere una esperienza utente immersiva.

Nokia ha annunciato un’innovazione destinata a rivoluzionare l’esperienza delle telefonate: l’audio e il video “immersivi“. Questa nuova tecnologia, presentata dal CEO Pekka Lundmark, un veterano nel settore delle telecomunicazioni, promette di trasformare le chiamate in esperienze più realistiche e coinvolgenti che mai.

Audio 3D per un’esperienza di chiamate immersiva

Al centro di questa rivoluzione c’è il passaggio dall’audio monofonico, attualmente utilizzato nella maggior parte delle chiamate, all’audio 3D. Grazie alla spazializzazione del suono, questa innovazione promette di creare un’esperienza più immersiva, permettendo ai partecipanti di sentirsi come se fossero nella stessa stanza. Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies, definisce questa tecnologia rivoluzionaria e un enorme passo avanti nell’esperienza delle chiamate vocali.

Se l’applicazione più immediata è nelle chiamate individuali, Nokia guarda oltre. Immaginate una conference call in cui è possibile percepire la posizione virtuale dei partecipanti, rendendo le interazioni virtuali più naturali e intuitive. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare le riunioni a distanza, trasformandole in esperienze più realistiche e coinvolgenti.

Ciò che rende ancora più sorprendente questa innovazione è il fatto che non richiede hardware speciale. Utilizzando i microfoni già presenti nella maggior parte degli smartphone, Nokia è in grado di trasmettere informazioni audio spaziali in tempo reale.

Nokia e l’integrazione col 5G

La tempistica di questo sviluppo è particolarmente significativa, poiché si allinea con l’avvento del 5G Advanced. Ciò suggerisce un’integrazione potenziale nelle future tecnologie di rete e una diffusione su larga scala. Nokia sta già esplorando opportunità di licenza per questa tecnologia, vedendo in essa un potenziale punto di svolta nel settore delle telecomunicazioni.

Una dimostrazione recente su una rete 5G standard con uno smartphone comune ha evidenziato il potenziale di questa tecnologia, che si prevede possa integrarsi perfettamente nella vita quotidiana nel giro di pochi anni.