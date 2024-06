iOS 18 ufficiale: arriverà con AI e renderà gli iPhone più personali

È stato annunciato ufficialmente il nuovo sistema operativo iOS 18, pronto ad arrivare sugli iPhone a partire da settembre. Con il lancio dei prossimi iPhone 16, giungerà anche questa versione del software made in Apple. Ci sono diverse novità che vanno a combinare la potenza dei modelli generativi di intelligenza artificiale con un contesto molto più personale che fornirà informazioni pertinenti ed utili.

iOS 18, ecco tutte le novità in arrivo

Con il nuovo iOS 18 arriva una schermata Home ancor più interessante siccome sarà più personalizzabile. Anche le icone, una volta impostata la modalità scura, cambieranno automaticamente colore, anche se gli utenti potranno cambiare colore manualmente. La grande novità sta nel centro di controllo, totalmente riprogettato da Apple includendo al suo interno la nuova ed inedita “Controls Gallery“. All’interno del centro di controllo le icone potranno essere rimpicciolite o ingrandite in base alla propria volontà e anche raggruppate.

Con l’integrazione delle app di terze parti si possono aggiungere anche nuovi controlli supportati e per la prima volta anche i controlli in fondo alla schermata di blocco potranno essere personalizzati.

In merito alla privacy, è stata introdotta una funzione che permette di accedere alle applicazioni mediante i vari sistemi di autenticazione come il Face ID, il Touch ID o un codice. Messaggi è arrivata la funzione Tapbacks, utile per reagire con sticker, emoji ed icone. Arriva anche la funzione di invio programmato per i messaggi e la possibilità di aggiungere il testo in corsivo, sottolineato e grassetto. Tutto usando anche lo standard RCS.

Anche nelle e-mail cambia l’organizzazione, con alcune sezioni, come ad esempio la Primary dove ci sono le e-mail più importanti. Seguono poi Transactions, Updates e Promotions. Anche Safari cambia e con Highlights che consente di trovare informazioni sulla rete rapidamente. Oltre a questo c’è il machine Learning che permette a Safari di evidenziare le info principali.

Arriva anche una nuova applicazione, ovvero App Passwords che include al suo interno le passkey, le password di rete e anche degli account.

Queste sono le migliori novità di iOS 18 ma ce ne sono anche altre che renderanno l’esperienza su iPhone davvero interessante come non mai.