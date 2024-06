Apple sta apportando modifiche significative alle sue politiche di garanzia per le riparazioni di iPhone e Apple Watch. D’ora in poi, almeno negli Stati Uniti, non copriranno più i dispositivi con schermi crepati senza apparente motivo. In questi casi gli utenti avranno due possibilità: scegliere se pagare per il danno o continuare a utilizzare il dispositivo danneggiato.

Tale modifica dipende dall’arrivo delle nuove direttive comunicate ai centri di assistenza e agli Apple Store negli Stati Uniti cambiano la politica della garanzia. Le nuove linee guida stabiliscono che tutte le richieste di riparazione per crepe singole sullo schermo saranno trattate come danni accidentali, e quindi non più coperte.

Apple cambia le norme per la garanzia

La notizia, anche se non ancora confermata ufficialmente dall’azienda di Cupertino, è stata riportata da diverse fonti. Secondo 9to5mac.com, ad esempio, circolari distribuite confermano l’aggiornamento della politica di garanzia.

Tale modifica potrebbe presto estendersi anche agli Apple Store e ai centri di assistenza autorizzati in Europa e altre regioni. Al momento, suddetta informazione rimane un’indiscrezione e non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino. Se confermata, la nuova direttiva rappresenterebbe un peggioramento delle condizioni di garanzia per i clienti.

È utile sottolineare che non sono ancora state rilasciate informazioni riguardo altri dispositivi. Dunque, le modifiche non sembrano riguardare iPad o MacBook. È però possibile che Apple possa estendere le nuove norme per la garanzia anche per tali prodotti.

Ricordiamo che attualmente, sostituire lo schermo di un iPhone in un Apple Store o in un centro autorizzato costa 489euro per un 15 Pro Max, 405euro per un 15Pro, 405euro per un 15Plus e 339euro per un iPhone15.

La mancanza di ulteriori informazioni ha lasciato gli utenti in uno stato di attesa. Mentre vengono integrate le nuove norme per la garanzia su iPhone ed Apple Watch non resta che attendere possibili sviluppi per gli altri dispositivi dell’azienda di Cupertino.