Durante il keynote di apertura del WWDC 2024, Apple ha presentato ai propri sviluppatori il nuovissimo iPadOS 18. La Worldwide Developer Conference era lo scenario perfetto per svelare le novità del sistema operativo dedicato ai tablet di Cupertino.

Tra le principali novità segnalate da Apple c’è la maggiore personalizzazione che iPad OS 18 permette agli utenti. Sarà possibile modificare a proprio piacimento la home screen per adattarsi alle varie esigenze attraverso diversi accorgimenti. Gli utenti potranno decidere le dimensioni delle icone delle app, ingrandendole a piacimento, oltre a poter variare il layout del Centro di Controllo.

Queste personalizzazioni rendono il sistema molto simile a quanto visto su iOS 18 per quanto riguarda gli iPhone. In questo modo, i due mondi diventano sempre più complementari e interconnessi tra loro. Inoltre, la maggiore integrazione con il sistema MacOS rende l’ecosistema assolutamente a misura di utente.

I tecnici di Cupertino hanno lavorato anche sulla sicurezza del sistema rivoluzionando la gestione delle password. Attraverso l’app dedicata, condivisa anche con macOS 15 Sequoia, sarà possibile proteggere tutte le passwords e le passkeys in un unico posto.

Una delle novità più attese dagli utenti Apple è stata finalmente esaudita. Sugli iPad debutta l’app Calcolatrice in maniera nativa con alcune feature molto interessanti. Oltre a poter eseguire i normali calcoli, l’app bloccherà la funzionalità dedicata alla Matematica quando si utilizza Apple Pencil. Sarà possibile scrivere problemi ed equazioni per ricevere la soluzione in maniera istantanea.

Tutti gli iPad di nuova generazione dotati dei processori della gamma M supporteranno senza problemi iPadOS 18. Inoltre, tra i device più datati che saranno aggiornati troviamo gli iPad Pro da 12.9 pollici a partire dalla terza generazione e successive, gli iPad Pro da 11 pollici, iPad Air a partire dalla terza generazione, iPad dalla 7a generazione e iPad mini dalla quinta generazione.