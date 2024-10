Dopo aver presentato il nuovo iPad mini di settima generazione, Apple è ora focalizzata sull’aggiornamento autunnale di altri suoi prodotti. In particolare sembra essere concentrata sui Mac. Il lancio dei nuovi MacBook Pro, equipaggiati con il SoC M4, è infatti sempre più vicino. Tra le novità attese figura anche il Mac-mini, che dovrebbe ricevere una revisione completa. In quanto potrebbe includere il nuovo chip M4 e uno stile completamente rinnovato rispetto alle versioni precedenti.

Novità anche per gli accessori Apple: possibili aggiornamenti in vista

La domanda che molti si pongono ora è quando verranno presentati. Dopo che l’iPad mini è stato introdotto attraverso un semplice comunicato stampa, Apple ha evitato di organizzare un evento per il tablet. Ma i Mac sembrano destinati a ricevere maggiore attenzione. Secondo Mark Gurman, in un post pubblicato su X, il Gigante di Copertino ha in programma un evento speciale, previsto per ottobre. Seppur probabilmente sarà in formato virtuale. Seguendo così lo stile dell’evento “Scary Fast” dello scorso anno, in cui sono stati svelati i Mac con chip M3.

L’evento virtuale, pur non includendo una presentazione fisica presso l’ApplePark, sarà incentrato sulle nuove funzionalità e sul design dei nuovi pc aggiornati. Si attende però anche un altro importante annuncio. In quanto sembra che alcuni accessori legati al mondo Mac potrebbero ricevere finalmente un aggiornamento. Gurman ha infatti notato che molti Apple Store stanno registrando una disponibilità limitata di accessori come Magic Keyboard, MagicTrackpad e MagicMouse. Episodi che fanno pensare a un possibile rinnovo.

Si prevede che gli accessori possano essere dotati di connettori USB-C, aggiornando così una delle caratteristiche più richieste dagli clienti. Ciò però senza modificare drasticamente il design. Particolare attenzione potrebbe essere rivolta al MagicMouse, con un posizionamento più comodo del connettore. Una modifica che rappresenterebbe una delle novità più attese del prossimo evento in programma.