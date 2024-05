Xiaomi 14 Civi: Il nuovo smartphone di fascia medio-alta presto disponibile

Xiaomi lancerà presto il suo nuovo smartphone di fascia medio-alta, il Civi 4 Pro. Questo sarà commercializzato al di fuori della Cina con il nome di Xiaomi 14 Civi. Previsto per il debutto in India il 12 giugno, il dispositivo è l’evoluzione della serie Civi, che in passato ha visto vari modelli uscire sul mercato internazionale sotto etichette diverse, generalmente come varianti “Lite”.

Il Xiaomi 14 Civi si distingue per le sue caratteristiche hardware avanzate, pur mantenendo un equilibrio tra prestazioni e costi. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, è il primo smartphone ad introdurre questo chip di Qualcomm sul mercato. Il device presenta dunque una potenza notevole ad un prezzo competitivo, partendo dall’equivalente costo di 383 euro in Cina.

Il display del Xiaomi 14 Civi è un AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 2750×1236 pixel e una densità di 460 ppi. Supporta un refresh rate fino a 120Hz e un campionamento del tocco fino a 240Hz, garantendo un’esperienza visiva stupefacente. Grazie poi un picco di luminosità di 3.000 nit, HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision, il display regala a chi lo guarda una qualità visiva eccezionale.

Cosa rende tanto grandioso il modello nuovo della Xiaomi?

Il comparto fotografico, nonostante sia stato pensato per contenere i costi, è a suo modo sorprendente. La collaborazione con Leica continua e assicura grande qualità. Sul retro, troviamo una configurazione a tripla fotocamera: un sensore principale da 50MP con ottica Leica Summilux e stabilizzazione ottica a quattro assi, una fotocamera per ritratti da 50MP con zoom ottico 2x, e un’ultra grandangolare da 12MP. Sulla zona frontale, il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera da 32MP, una principale ed una ultra grandangolare.

In termini di memoria, il Xiaomi 14 Civi ha due opzioni di 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512GB di storage interno UFS 4.0. La connettività è inoltre garantita da un’ampia gamma di opzioni, tra cui dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C. Il dispositivo è anche dotato del chip Xiaomi T1 per il miglioramento del segnale e di un sistema di raffreddamento di 4.184 mm² per mantenere le prestazioni sempre perfette anche durante un uso intenso.

L’audio rispecchia la forza dei precedenti dettagli Xiaomi 14 Civi, con supporto per Hi-Res Audio e Dolby Atmos, garantendo un’esperienza sonora immersiva. Il sistema operativo è in tal caso un HyperOS, che regala all’utente un’interfaccia molto facile da sfruttare. La batteria da 4.700mAh supporta la ricarica rapida da 67W, permettendo di passare dallo 0 al 100% in soli 40 minuti. Il design del dispositivo è elegante e compatto, con dimensioni di 157,2×72,77×7,45 mm, mentre le colorazioni a disposizione sono molteplici e vanno dal Soft Mist Pink, Breeze Blue al Starry Sky Black.