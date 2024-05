Vodafone ha introdotto una nuova promozione lampo dedicata ai nuovi clienti. In particolare a coloro che scelgono il servizio Internet Unlimited per la propria linea domestica. Questa offerta è valida fino al 29 maggio 2024. Essa prevede un prezzo scontato per l’abbonamento mensile. Ma la novità più grande riguarda il Buono Amazon del valore di 50€ in omaggio. La promozione è disponibile per le connessioni in fibra ottica FTTH, fibra mista rame FTTC o ADSL. A seconda della copertura disponibile presso l’indirizzo dell’utente.

Il piano Internet Unlimited è disponibile a un costo mensile ridotto di 24,90€, rispetto al prezzo standard di 27,90€. Oltre al canone scontato, i nuovi clienti devono considerare un contributo di attivazione una tantum di 19,95€.

Promo Vodafone, tutti i servizi inclusi

L’abbonamento include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. La connessione internet offerta varia in base alla copertura. Fino a 2,5 Gbps per la fibra ottica FTTH, a 200Mbps per quella mista in rame FTTC, a 20Mbps per l’ADSL.

Per attivare la promozione, gli utenti devono verificare la disponibilità della copertura inserendo il proprio indirizzo sul sito Vodafone. Una volta attivata la linea, il Buono Amazon da 50€ viene inviato automaticamente tramite e-mail. Il voucher può essere utilizzato per acquistare qualsiasi prodotto disponibile sulla piattaforma. L’ offerta è disponibile esclusivamente online e riservata ai nuovi clienti che attivano una linea fissa entro il 29 maggio 2024. Ad ogni modo, se siete interessanti invece a soluzioni relative alla telefonia mobile, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore. Qui, tra le varie soluzioni disponibili, potrete trovare sicuramente quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze. Va ricordato che Vodafone è uno dei gestori leader del mercato delle telecomunicazioni italiane. Esso infatti gode di una copertura del 98% del Paese. Per una connessione stabile e sicura in qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Senza limiti o costi aggiuntivi cui sottostare.