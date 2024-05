Ogni giorno in mano della telefonia è costellato di offerte di vario genere pensate agli operatori telefonici per indurre i clienti a sottoscrivere un contratto con una tariffa specifica che offre generalmente giga, minuti ed SMS.

Generalmente queste promozioni sono pensate per indurre gli utenti a sottoscrivere un abbonamento dunque entrare a far parte della schiera di clienti di quel determinato operatore, il quale ogni mese cerca di offrire un catalogo di promozione aggiornato con offerte dal prezzo variegato e pensate per accontentare le esigenze di tutti quanti.

All’interno di questo contesto è presente anche Iliad, quest’ultima ha recentemente rimesso online una delle promozioni più amate da parte degli utenti, scopriamo insieme di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Iliad 180 torna alla ribalta

La promo in questione è Iliad 180, si tratta di una promozione o l’inclusive che garantisce a chi la sottoscrive, 180 GB di traffico dati in velocità 5C, 1000 SMS verso tutti e minuti limitati verso tutti i numeri nazionali, al costo mensile di 9,99 € e con un costo di attivazione pari alla medesima cifra.

Ma non è tutto, Iliad infatti ha aggiunto una sorpresa a coloro che attiveranno questa promozione, infatti se deciderete di effettuare l’installazione della fibra di Iliad a casa vostra in concomitanza con l’attivazione di questa promozione, riceverete uno sconto sul prezzo mensile che scenderà così a 19,90 € al mese da corrispondere a Iliad per la fibra di Casa.

Si tratta di un’occasione decisamente importante dal momento che se avete bisogno di rifare completamente la connessione Internet che utilizzate, con quest’occasione potrete catturare due piccioni con una fava, garantendogli la velocità della connessione in fibra ottica di Iliad e il 5G sul vostro smartphone, il quale però deve essere compatibile con la connettività di ultima generazione altrimenti la connessione sarà settata in automatico in 4G e non in 5G.