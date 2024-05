Down Detector, il sito web che monitora le interruzioni dei servizi e le piattaforme online in tutto il mondo, nelle ultime ore ha mostrato un aumento cospicuo nel numero di segnalazioni riguardanti Google News. Il famoso motore di ricerca ha smesso di funzionare correttamente verso le 13:00 per poi riprendersi completamente poco fa.

La sezione News sembra essere l’unica colpita. Le altre hanno continuato a funzionare senza alcun tipo di problema né di caricamento né mostrando finestre pop-up sospette, arresti anomali e così via. Anche se il motore di ricerca principale in sé sembrava non essere colpito dal problema per l’assenza di bug nelle restanti sezioni, molti utenti che hanno cliccato sulla scheda “notizie” non hanno trovato articoli. Sullo schermo è apparso un messaggio che diceva: “Uh-oh! Qualcosa è andato storto. Per favore riprova.”

Riscontrati problemi con la sezione News di Google nelle ultime ore

Alcuni utenti tra quelli colpiti da questo problema si sono precipitati su X – ex Twitter – per segnalare di non essere in grado di cercare articoli di notizie sulla piattaforma, né sulla sua pagina desktop né sulle app Google per iOS e Android. Non è chiaro quanti utenti siano stati colpiti. Down Detector ha segnalato interruzioni numerose soprattutto nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei. Il che significa che potrebbe aver colpito centinaia di milioni di persone. L’Italia al momento non risulta tra i Paesi maggiormente colpiti.

Per almeno un’ora, a partire dalle 13:00 circa, gli utenti hanno continuato a riscontrare problemi di connessione. Verso le 14:10 ci sono stati i primi miglioramenti, fino a poco fa quando quasi tutti gli utenti hanno segnalato il ripristino del servizio e la possibilità di usare Google News senza intoppi. Non è così inusuale che ci siano bug e/o problemi simili, su un qualsiasi motore di ricerca. Tuttavia, Google è senza dubbi il più utilizzato – le accuse di monopolio di alcune società non sono casuali d’altronde – dunque bastano poche segnalazioni per mandare alcuni utenti nel panico. Fortunatamente tutto sembra essersi risolto.