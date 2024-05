Rientra in Vodafone, le 2 offerte Silver partono da 7,99 € al mese

Vodafone è sinonimo di tante garanzie e soprattutto di qualità di rete. Qualcuno tempo addietro gli attribuiva prezzi troppo alti, ma adesso anche quest’ultimo spigolo sembra essere stato limato. Il provider infatti ha deciso di mettere sul piatto ben due offerte di gran livello che potrebbero far comodo a chiunque, sia perché costano poco, sia perché concedono tanti contenuti.

In alcuni casi ci sono anche delle sorprese che potrebbero tornare utili a chi decide di rientrare o di scegliere per la prima volta Vodafone.

Vodafone, le migliori promo del mese di maggio si chiamano Silver: eccole qui

Da ormai diverso tempo gli utenti stanno sempre più rivalutando un rientro in Vodafone. Se qualche mese fa le offerte lanciate erano allettanti, ora la situazione è migliorata ulteriormente. Per far fronte al gran lavoro dei gestori virtuali, Vodafone ha lanciato delle promozioni mobili molto simili. Queste sono piene di contenuti ma soprattutto convenienti economicamente.

Già alcuni avevano sfruttato l’opportunità ma adesso è di nuovo disponibile: ecco la Silver 100 e la Silver 150. Sia la prima che la seconda mettono a disposizione mensilmente minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. La prima garantisce 100 giga in 4G e la seconda invece arriva a 150. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di soli 9,99 € al mese.

Quello che molte persone non sanno, è che dietro c’è una promozione: tutti coloro che sottoscriveranno queste offerte di Vodafone potranno pagare per il primo mese solo 5 €. Oltre a questo c’è anche un’altra grande opportunità, quella di aggiungere 50 giga mensili alle offerte, portandole rispettivamente a 150 e 200. Vodafone indica che basta sottoscrivere gratuitamente il servizio di ricarica automatica chiamato SmartPay.

In questo modo si potrà evitare di recarsi presso i punti vendita per una ricarica fisica siccome sarà il gestore a prendere dal conto corrente quanto occorre mensilmente. Ora la scelta sta agli utenti.