L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso anche delle offerte di rete mobile dedicate agli utenti stranieri. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibili nei negozi fisici autorizzati due nuove offerte mobile super per questa tipologia di utenti. Si tratta in particolare delle offerte mobile denominate Windtre Call Your Country World LE e WindTre Call Your Country Flash+. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

WindTre Call Your Country, arrivano due nuove super offerte a basso costo

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibili nei negozi fisici autorizzati ben due nuove offerte mobile per i suoi clienti nati all’estero. Come già accennato in apertura, stiamo parlando delle offerte mobile denominate WindTre Call Your Country World LE e WindTre Call Your Country Flash+. Entrambe sono già state proposte in passato dall’operatore, ma ora sono state riproposte con alcune novità.

Questa volta, l’offerta mobile WindTre Call Your Country World LE include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 minuti di chiamate verso 53 paesi stranieri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. L’offerta WindTre Call Your Country Flash+ arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti illimitati e 100 minuti di chiamate verso i paesi stranieri, sempre ad un costo di 7,99 euro al mese.

Tra i paesi stranieri verso cui si potrà usufruire di 100 minuti di chiamate, sono inclusi: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera, Turchia, Ungheria, Venezuela.