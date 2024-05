Honor 200 e 200 Pro: arrivano le schede tecniche complete

stanno per arrivare ufficialmente sul mercato. Ladel grande evento è il, in occasione dell’evento che si terrà a. Con meno di due settimane che separano gli utenti dalla presentazione sono emerse online una serie diriguardo ledei due dispositivi. Si tratta diche riguardano idelle varianti di coloro e le

Esteticamente, Honor 200 e 200 Pro saranno quasi identici nella parte posteriore. Entrambi i modelli, eccetto la versione nera, presenteranno cover posteriori piuttosto vivaci, con un modulo fotografico nell’angolo in alto a sinistra caratterizzato da una forma particolare, quasi a uovo, con la sezione centrale più larga rispetto a quelle superiore e inferiore, e con molte curve.

Per la parte frontale, invece, le differenze saranno più evidenti. L’Honor 200 avrà un foro singolo per la fotocamera frontale e un display con bordi piatti. La versione Pro, al contrario, presenterà una doppia fotocamera anteriore e bordi curvi sui lati del display. Le cornici dello schermo dell’Honor 200 saranno meno rifinite rispetto a quelle dell’altra variante. Anche se non più spesse, saranno meno uniformi, soprattutto agli angoli.

Passando alle specifiche tecniche, l’Honor 200 avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione “1,5K” (1220p). La luminosità di 4.000nit e un refresh rate massimo di 120Hz. Il dispositivo sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen3. Sul fronte fotografico, la fotocamera frontale sarà un ultra-grandangolo da 50MP. Per quella posteriore invece, c’è la principale da 50MP con sensore OmniVision OV50H. Inoltre, è presente un teleobiettivo/ritratto da 50MP con sensore Sony IMX856 e uno zoom ottico 2,5x. A completare troviamo un ultra–grandangolo posteriore da 12MP. La batteria avrà capacità di 5.200mAh. Inoltre, supporterà la ricarica cablata a 100W.

L’Honor 200 Pro, invece, sarà leggermente più grande. Presenterò un display AMOLED da 6,78pollici con le stesse specifiche di risoluzione, luminosità e refresh rate del modello base. Sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3. La fotocamera frontale sarà un ultra-grandangolo da 50MP. Sarà accompagnata da un’altra fotocamera ausiliaria di cui non sono ancora emerse le specifiche. Per quanto riguarda quella posteriore, la principale avrà un sensore Sony IMX906 da 50MP. Mentre il teleobiettivo/ritratto utilizzerà lo stesso sensore SonyIMX856 da 50MP e zoom ottico 2,5x del modello base. Anche l’ultra-grandangolo posteriore sarà da 12MP. La batteria sarà anch’essa da 5.200 mAh. In questo caso però c’è il vantaggio del supporto alla ricarica wireless a 66W oltre alla ricarica cablata a 100W. Inoltre, il Pro includerà un chip custom denominato Honor C1, progettato per migliorare la ricezione del Wi–Fi e della rete cellulare.