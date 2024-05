NBA Infinite, il titolo mobile dedicato al basket si aggiorna

Il nuovo aggiornamento di NBA Infinite arriva per celebrare le Finals NBA. I team di Level Infinite e LIGHTSPEED STUDIOS hanno confermato che l’update sarà denominato Caccia al Titolo e permetterà di rendere il titolo ancora più coinvolgente.

Per gli appassionati di basket, NBA Infinite è il gioco di riferimento in quanto dotato della licenza ufficiale del massimo campionato americano. Disponibile per dispositivi mobile, permette di giocare partite veloci ma sempre tattiche, grazie alle tantissime modalità disponibili.

Sarà possibile sfidare l’IA grazie alla modalità PvE, oppure dimostrare le proprie abilità contro avversari umani nella popolare modalità Dynasty 5v5. Tra le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento, possiamo segnalare la nuovissima modalità Febbre da Canestro.

NBA Infinite riceve tante novità che renderanno le partite ancora più divertenti e impegnative oltre a nuove carte giocatore

I giocatori si troveranno a dover elaborare strategie uniche e sempre diverse per vincere le partite 5v5 e non farsi sopraffare. L’IA è stata ricalibrata per offrire un livello di sfida superiore e rendere ogni partita più impegnativa.

Novità anche per il roaster di giocatori disponibili che diventa sempre più ampio e variegato. Gli sviluppatori hanno introdotto ben sette nuove carte giocatore tra quelle disponibili su NBA Infinite.

Tra queste spiccano certamente la versione Leggendaria dei playmaker Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton. Al loro fianco sarà possibile ottenere le carte Epiche per Paolo Banchero, Anthony Edwards, Mikal Bridges e Alperen Şengün. Infine, si potrà schierare Evan Fournier in versione carta Rara.

L’aggiornamento sarà anche un modo per scoprire in anteprima le novità contenute nella Season 3: Coast to Coast. La più evidente è certamente la verniciatura del campo 3v3 che conferisce un nuovo aspetto alle partite nella modalità Classificata. Tuttavia, saranno presenti anche nuovi oggetti estetici in stile marino per festeggiare l’arrivo dell’estate. Il debutto della stagione 3 è atteso per giugno.

Per ottenere maggiori dettagli su tutte le novità incluse nel nuovo update di NBA Infinite, è possibile consultare il sito ufficiale del gioco raggiungibile a questo indirizzo.