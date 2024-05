Ecovacs Deebot T20e Omni: SCONTO di 800 euro su AMAZON

Ecovacs Deebot T20e Omni non è il classico robot aspirapolvere di fascia medio-alta, ma un vero e proprio prodotto che può aiutarvi moltissimo nella pulizia della vostra casa, mettendo sul piatto sia l’aspirazione che il lavaggio approfondito di ogni superficie.

Il dispositivo viene commercializzato con una grande stazione di ricarica e di svuotamento automatico (definita comunemente all-in-one), all’interno della quale si trovano sia i serbatoi per l’acqua pulita e sporca, con l’aggiunta del contenitore per la raccolta della polvere, che verrà automaticamente trasferita dal cassetto interno al robot, alla stessa stazione.

Ecovacs Deebot T20e Omni: che prezzo Amazon

Il robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, può essere acquistato direttamente su Amazon, almeno in origine, ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 1399 euro. Consapevoli che tale richiesta avrebbe allontanato la maggior parte dei consumatori, la spesa finale è stata ridotta inizialmente di 750 euro, fino ad arrivare a 649 euro (con uno sconto del 54%). A questi si aggiungono altri 50 euro di sconto previsti dal coupon che è possibile applicare direttamente in pagina, cosicché il consumatore arrivi a pagare solamente 599 euro a questo link.

La qualità costruttiva dei prodotti di casa Ecovacs è assolutamente indubbia, sono dispositivi di livello decisamente superiore al normale, e come tali richiedono il pagamento di un elevato contributo. Nella parte posteriore del device si trovano gli stracci per il lavaggio, i quali vanno effettivamente a sollevarsi di 9 millimetri dalla superficie di lavaggio, così da non inficiare l’eventuale tappeto presente inferiormente (presentano in altre parole un sensore di riconoscimento della superficie, con regolazione automatica della potenza e della pressione da esercitare).

