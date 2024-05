ho. Mobile, le migliori offerte ora con il 5G sono GRATIS

Sono cambiate diverse cose da quando i gestori virtuali hanno cominciato a spingere forte con la rete mobile. Secondo quanto riportato anche da diversi utenti in cerca di un nuovo provider, i prezzi sono rimasti gli stessi ma con molte più opportunità. A testimoniarlo ci pensa una delle aziende più grandi sotto questo punto di vista, ovvero ho. Mobile.

Questo gestore virtuale è diventato un’istituzione grazie alla sua potenza, garantita dal marchio Vodafone, ma anche grazie alla sua convenienza. Sono diverse le offerte disponibili sul sito ma solo alcune rubano veramente la scena alle altre. Innanzitutto c’è quella che garantisce il 5G mensilmente a tutti, ma non mancano quelle che costano ancora meno offrendo il 4G.

Proprio qui in basso potete avere un resoconto completo delle promozioni in toto. Non dimenticate che ci sono opportunità per tutte le esigenze.

ho. Mobile, la promo migliore del momento ha 200 GB ma non è la sola

Da quando ho. Mobile ha introdotto il suo 5G le cose sono cambiate. Gli utenti hanno cominciato a valutare ancor più seriamente un gestore che ha preso il largo negli ultimi anni. Tra i virtuali la qualità massima viene riconosciuta proprio a questa realtà, una delle più importanti sul territorio. Oltre alla grande offerta che include al suo interno il 5G ogni mese gratis, ce n’è un’altra che potrebbe tornare utile visti i suoi contenuti e il suo prezzo mensile.

Stiamo parlando della soluzione che costa solo 6,99 € al mese per sempre. Con questa ho. Mobile Garantisce agli utenti la possibilità di portare a casa ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore con 150 giga in 4G.

All’interno della promozione più interessante invece ci sono minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore italiano e straniero con 200 giga in rete 5G. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € per sempre e senza cambiamenti. Nel caso in cui gli utenti dovessero desiderare invece la variante che costa 8,99 € al mese, dovranno rinunciare al 5G.